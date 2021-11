Jenny Connor (Sally Ann Matthews) reste incroyablement émue à la suite des funérailles de Johnny (Richard Hawley), et les prochaines scènes de Coronation Street la verront s’en prendre à sa belle-fille Daisy Midgeley (Charlotte Jordan).

Les funérailles de Johnny ont lieu plus tard cette semaine et les émotions sont fortes. Carla Connor (Alison King) fait un éloge sincère, tout comme Jenny.

Jenny a du mal à accepter le fait que l’amour de sa vie est mort, et ainsi elle commence à renverser le vin au sillage de Johnny.

Carla regarde avec inquiétude.

Jenny dit à Daisy qu’elle est la seule bénéficiaire du testament de Johnny et qu’il lui a laissé 20 000 £ !

Le clip ci-dessus – tiré de la première édition de mercredi du feuilleton ITV – montre Jenny ayant du mal à comprendre la raison pour laquelle Johnny lui a laissé son argent, et elle décide donc de le donner à ses enfants.

Daisy, cependant, estime qu’elle ne devrait pas prendre de décisions irréfléchies et devrait plutôt dormir dessus.

Mais Jenny, ivre, s’en prend à elle, l’accusant d’avoir tenté de mettre la main sur l’argent de Johnny.

Daisy, bien que blessée, laisse passer le commentaire, mais Jenny n’a pas fini, car elle la qualifie de « chercheuse d’or ».

Plus : Savons



« Bertie n’est pas un accessoire pour vos photos Insta ! », dit-elle. ‘Et quant à Daniel, je vais lui dire de garder les titres de cette maison [of his] en son nom seulement.

« Oh allez ! Vous ne pensez pas être un chercheur d’or ?

Daisy est blessée par l’accusation de Jenny et sort donc en trombe.

Coronation Street diffuse ces scènes le mercredi 17 novembre à 19h30 sur ITV.

