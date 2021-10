Spoilers de Coronation Street: Jenny spirale après la mort de Johnny

Les conséquences voient Jenny se débattre (Photo: ITV)

Jenny Connor (Sally Ann Matthews) est sur le point d’exploser après la mort de Johnny (Richard Hawley) à Coronation Street.

Après que Jenny ait été tirée sous terre par le gouffre, Johnny a décidé de la poursuivre.

Alors qu’ils combattaient les eaux dangereuses des égouts victoriens, c’est Johnny qui n’a pas survécu à l’épreuve.

À venir, une Carla (Alison King) émue dépose des fleurs à l’extérieur de l’usine à la mémoire de Johnny.

Drunken Jenny décide d’organiser une fête en l’honneur de Johnny, au grand désarroi de Daisy (Charlotte Jordan) et de Carla.

Alors que Jenny va se servir un autre verre, Carla éteint le juke-box et verrouille la porte, déterminée à mettre un terme à la fête.

Une Daisy en larmes appelle l’appartement de Daniel (Rob Mallard) et lui parle de sa dispute avec Jenny.

Pendant ce temps, alors que Jenny en deuil est assise seule dans le pub, pleurant pour Johnny, elle est interrompue par un coup à la porte.

Leo entre, affirmant qu’elle ne devrait pas être seule.

Alors que Jenny a du mal à avancer, que vont lui réserver les prochaines semaines ?

Léo continuera-t-il à la soutenir ?

