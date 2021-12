Spoilers de Coronation Street: Kelly forcée de sortir après une dispute sur la drogue avec Dev

Les choses empirent pour Kelly (Photo: ITV)

Les choses sont allées de mal en pis pour Kelly Neelan (Millie Gibson) dans Coronation Street, alors qu’Abi Franklin (Sally Carman) continue d’essayer de la chasser de Weatherfield.

Abi persiste à rappeler à Imran Habeeb (Charlie de Melo), qui veille sur son ancienne fille adoptive, que Kelly a joué un rôle important dans la mort de Seb.

Abi a suivi Kelly et fait des remarques intimidantes, mais quand Imran lui a demandé d’arrêter, il a irrité Abi en lui rappelant qu’elle n’était pas un ange elle-même alors qu’elle l’avait trompé.

Abi a frappé Imran au visage mais a ensuite été contraint de mentir à Kevin Webster (Michael le Vell) qui approchait.

Poussée au désespoir, Kelly s’est retrouvée avec un peu de piquant mais Craig Tinker (Colson Smith) est intervenu pour l’aider.

Voyant à quel point Kelly était devenue un gâchis, Asha Alahan (Tanisha Gorey) et Aadi (Adam Hussain) l’ont invitée à rester chez eux – mais Dev (Jimmi Harkishin) ne l’a pas voulu.

Il ne voulait pas que les jumeaux subissent autre chose après l’année qu’ils ont eue et Kelly a promis qu’elle ne leur ferait pas de mal et a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas apporté de drogue dans la maison.

Imran a pris sa défense et Dev s’est adouci, voyant à quel point elle est vulnérable – et elle a promis de demander l’aide d’un professionnel d’un groupe de stupéfiants.

Mais alors que Dev n’était pas sans sympathie, il lui a tristement dit qu’elle devrait partir le matin.

N’ayant apparemment nulle part où aller, Kelly sera-t-elle à court d’options ?

Abi a-t-elle réussi dans ses tentatives pour la détruire ?

