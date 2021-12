Spoilers de Coronation Street: la joie d’Abi de voir ses jumeaux à Noël

Une surprise incroyable ! (Photos : ITV)

Abi Franklin (Sally Carman) a été submergée par l’émotion lorsque Kevin Webster (Michael Le Vell) l’a surprise avec ses jumeaux dans Coronation Street ce soir.

Ce fut une semaine difficile pour Abi. De retour de sa lune de miel, elle est tombée sur Kelly (Millie Gibson) et a immédiatement voulu l’éloigner de Weatherfield.

Heureusement, ayant changé d’avis, Abi a décidé d’embrasser la saison des fêtes et de se préparer pour son Noël avec Jack et Kev.

Pendant ce temps, à l’insu d’Abi, Kevin avait trouvé une lettre dans une boîte contenant les affaires de Seb.

En préparant les choses pour le grand jour, Abi était stressé (ne sommes-nous pas tous amoureux) et ne voulait certainement pas parler à celui qui frappait à la porte.

Yay!! (Photo : ITV)

Oh, comme les choses ont changé.

Alors que Kevin ouvrait la porte et invitait les invités à entrer, Abi se retourna et ne pouvait pas en croire ses yeux.

Devant elle se tenaient ses jumeaux, qu’elle avait fait adopter il y a quelques années.

Après avoir passé du temps avec ses enfants, Abi s’est préparée à dire au revoir, mais il y avait une autre surprise en réserve : le père adoptif des jumeaux avait accepté une visite le jour de Noël.

Abi a été stupéfait et a remercié Kevin pour la surprise, mais il n’en était pas responsable.

Kevin a expliqué que la lettre qu’il a trouvée était Seb organisant la visite des jumeaux, tout ce qu’il a fait a été de donner suite à ses souhaits.

Tout le monde sourit ce soir, et nous pouvons dire en toute sécurité qu’Abi Franklin va passer un très joyeux Noël.

