Spoilers de Coronation Street: la preuve de la béquille de Ted voit Faye emprisonnée?

Se rapprocher de la vérité (Photo: ITV)

Faye Windass (Ellie Leach) et Emma Brooker (Alexandra Mardell) gardent toujours un énorme secret dans Coronation Street.

Au début de l’année, l’apprenti conducteur Faye a accidentellement heurté le vieil homme Ted.

Alors que Faye et Emma étaient convaincues que Ted irait bien, il a fini par mourir et maintenant, ils risquent la prison pour avoir dissimulé un décès.

En montant, dans l’appartement du salon, un Craig (Colson Smith) très ennuyé regarde la rue à travers une paire de jumelles. Alors que Craig regarde par la fenêtre, il est choqué par ce qu’il voit.

Le lendemain, Craig dit à Faye qu’il va trouver le propriétaire d’origine de la béquille en bois et l’envoie pour des tests médico-légaux.

Dans le café, Craig parle de la béquille à Roy (David Neilson), expliquant qu’elle porte les initiales THS et qu’il essaie de retrouver le propriétaire.

Roy estime que la béquille pourrait appartenir aux services de santé de Trafford.

Suivant l’exemple, Craig tape sur son ordinateur portable et confirme à Emma inquiète que la béquille appartient aux services de santé de Trafford.

Mais où cela mènera-t-il Craig ?

Pourrait-il faire un pas de plus vers la découverte du secret d’Emma et Faye ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();