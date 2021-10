Spoilers de Coronation Street: le drame du mariage de Kevin et Abi révélé

Vont-ils se marier ? (Photo : ITV)

Les téléspectateurs de Coronation Street savent que le mariage de Kevin Webster (Michael Le Vell) et Abi Franklin (Sally Carman) est suspendu depuis l’attaque de Seb Franklin (Harry Visinoni) et Nina Lucas (Mollie Gallagher).

Alors que les résidents de Weatherfield tentent d’aller de l’avant après la Super Soap Week, Kevin et Abi poursuivent la préparation de leur mariage, mais il y a bien sûr un drame à venir alors que quelqu’un découvre le plan d’Abi pour assassiner Corey (Maximus Evans)…

Abi rentre chez lui pour être confronté à Debbie (Sue Devaney) et Jack.

En lui montrant la lettre que Jack a trouvée, Debbie demande une explication.

Abi supplie Debbie et Jack de ne pas dire un mot à Kev, mais Debbie lui lance un ultimatum : éloignez-vous ou elle dira tout à Kevin sur l’arme et la lettre.

Abi assure à Debbie qu’elle va dire la vérité à Kevin et qu’elle sera alors hors de leur vie.

https://www.youtube.com/watch?v=NwXTlB0e4DM

Plus tard, Kevin trouve Abi dans le jardin du souvenir.

Kevin dit à Abi combien il l’aime et la supplie de le rencontrer à l’hôtel où il attendra pour l’épouser.

Que va décider Abi de faire ?

Va-t-elle venir au mariage ?

