Spoilers de Coronation Street: le plan de Faye laisse Emma tomber pour la mort de Ted

Faye et Emma ont écrasé Ted dans l’épisode d’hier soir (Photo: ITV)

Faye Windass (Ellie Leach) a dit à Emma Brooker (Alexandra Mardell) qu’elle serait seule si la police commençait à enquêter sur la mort de Ted à Coronation Street.

Au cours de l’épisode d’hier soir, Faye et Emma rentraient chez elles après une fête du Nouvel An.

Un peu plus fatiguée et ne prêtant pas vraiment attention à la route, Faye a frappé le vieil homme Ted, le faisant tomber au sol.

Au début, Ted allait bien, mais quand Emma et Faye sont retournés dans son appartement, ils l’ont trouvé mort dans son fauteuil.

Maintenant, nous savons tous qu’Emma, ​​mentir à la police et couvrir un décès est quelque chose qu’elle a déjà du mal à gérer.

Paniquée à propos de Ted, Emma est entrée dans une cabine téléphonique et a appelé la police, se faisant passer pour une voisine inquiète et faisant savoir aux services d’urgence qu’elle n’avait pas vu Ted depuis quelques jours.

La tentative de Faye de garder son sang-froid a été anéantie lorsqu’Emma lui a dit qu’elle avait appelé la police.

Consciente de la façon dont les choses pourraient se dérouler, Faye a dit à Emma que si la police retraçait l’appel ou la repérait sur CCTV, la vérité éclaterait.

Après son passage en prison, Faye a dit à Emma qu’elle ne pouvait pas y retourner et que si la police l’identifiait, elle serait seule.

Emma était horrifiée, mais la police va-t-elle la retrouver ?

Sont-ils tous les deux sur le point de faire face à de graves conséquences, ou Faye laissera-t-elle Emma prendre la chute ?

