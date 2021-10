Spoilers de Coronation Street : le sort d’Abi confirmé après la fusillade – est-elle morte ?

Est-ce la fin d’Abi ? (Photo : ITV/Metro.co.uk)

La vie d’Abi Franklin (Sally Carman) est en jeu dans les prochaines scènes de Coronation Street, alors qu’elle se prépare à se venger du meurtrier Corey Brent (Maximus Evans).

La mère en deuil a eu le cœur brisé lorsque Corey a été déclaré non coupable du meurtre de Seb (Harry Visinoni) et – à la suite du verdict – elle a décidé de demander sa propre justice.

Après plusieurs semaines à faire profil bas, elle est retournée dans la rue éponyme en mission, désespérée de voir son plan aller jusqu’au bout.

‘[Abi’s mind] est très attaché à une chose: se venger de Corey », a déclaré l’actrice Sally Carman Metro.co.uk. « Elle ne pense pas correctement, elle est dans un endroit vraiment sombre et unique. »

Corey, quant à lui, n’a cessé de se renforcer dans les semaines qui ont suivi le procès, jouant plusieurs matchs pour le comté de Weathy et marquant de nombreux buts.

Son succès a laissé des personnalités comme Nina Lucas (Mollie Gallagher), Asha Alahan (Tanisha Gorey) et Kevin Webster (Michael Le Vell). Abi a une réaction similaire aux « réalisations » du tueur, et c’est finalement cela qui la motive à se venger.

« C’est le carburant », a déclaré Sally. « Elle adore Kev et Jack, mais les moments où elle voit Corey l’emportent sur cela. Tout tourne autour de Seb.

«Il y a eu tellement de fois où elle n’était pas là pour lui et elle pense que c’est le seul moyen d’obtenir justice pour Seb. Elle ne pense pas clairement à la façon dont elle le fait.

Abi mettra la main sur une arme à feu, et les scènes suivantes la verront affronter Corey dans une confrontation houleuse avec l’arme à feu.

Mais il y a plus de tragédie à venir, car la confrontation se déroule au milieu d’une tempête et les deux personnages se retrouvent dans les égouts sous la rue.

C’est à ce moment que Corey met la main sur l’arme !

‘Je pense que nous pourrions [see Abi’s life in danger]! », a poursuivi Sally. « Il n’y a pas assez de drame avec le pistolet, alors ajoutons quelques éléments supplémentaires ! Filmer tout cela, ce que j’ai vu est tout simplement fantastique. Ce qui s’en vient est tellement excitant.

Abi mourra-t-il aux mains de Corey ? Tout sera révélé.

A regarder : le lundi 18 octobre à 20h30 sur ITV.

