Spoilers de Coronation Street: L’été en danger de mort après une terrible maladie

Summer s’en sortira-t-il ? (Photo : ITV)

La fin de 2021 n’a pas été la plus facile de la vie de Summer Spellman (Harriet Bibby) à Coronation Street – et les prochaines étapes de son voyage seront tout aussi agitées.

Une attaque de confiance l’enveloppera, la faisant douter d’elle-même et le patron Iain MacLeod a révélé un scénario réaliste et relatable qui voit effectivement une adolescente se retrouver et surmonter des obstacles.

Et ce sera un long chemin pour elle.

Iain a déclaré à Metro.co.uk: “ Ce que nous voulions faire avec Harriet with Summer est une histoire vraiment relatable des pressions d’être une adolescente – romance, examens, se conformer à l’apparence et aux pairs, risqué du point de vue de la santé.

«C’est notre histoire la plus terre-à-terre, mais au fond, il y a un problème de santé que beaucoup de gens ne connaissent pas.

« C’est très universel et ce à quoi cela aboutira sera l’une de nos histoires les plus importantes l’année prochaine. Cela approfondira ses expériences diabétiques – j’ai appris quelque chose dont je n’étais pas au courant. C’est navrant de voir une jeune se désintégrer, mais elle finira par s’en sortir et se valoriser.

«Elle apprendra à s’aimer – et nous examinons la dynamique sous-explorée où elle a trois pères. « J’aime le potentiel de ce groupe de personnages – quand nous sommes capables d’essayer de coparenter cette jeune femme en difficulté dans leur situation romantique gâchée. »

