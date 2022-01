Spoilers de Coronation Street: Lydia détruit Adam et Sarah de manière énorme?

Lydia a-t-elle un plan ? (Photo : ITV)

La relation de Sarah Platt (Tina O’Brien) et Adam Barlow (Sam Robertson) sur Coronation Street a connu sa juste part de turbulences. Maintenant, alors qu’ils semblent s’installer et essaient d’avoir un bébé, un fantôme du passé d’Adam est apparu pour faire bouger les choses – son ex-petite amie, Lydia.

Rebecca Ryan, qui joue Lydia, révèle qu’au début, son personnage n’est pas trop inquiet lorsqu’elle découvre que sa nouvelle amie Sarah est avec son ancienne flamme Adam. «Au début, elle ne voit pas de problème. Elle le reconnaît juste de leurs jours à l’université – ils étaient ensemble depuis six mois.

C’est l’attitude d’Adam envers elle qui change ce que ressent Lydia, comme l’explique Rebecca. «Elle le voit et il ne se souvient pas d’elle ni de qui elle est. Ce n’est pas vraiment acceptable, c’est un coup de poing dans le ventre. Et le comportement d’Adam continue de la bouleverser, alors qu’il essaie de semer la discorde entre elle et Sarah. « Différentes choses se produisent, elle est bouleversée et déconcertée. Les choses continuent, il se passe des choses où il n’aime pas qu’elle soit avec Sarah car ce sont de très bons amis.

Finalement, Adam pousse Lydia trop loin et elle fait un mouvement contre lui. « C’est une chose après l’autre qui pousse Lydia à peut-être passer à l’action », explique Rebecca. « Son passé le rattrape, définitivement. »

Elle a de la sympathie pour Sarah et Adam en tant que couple, en disant: «Je pense qu’ils forment un couple formidable ensemble, en le regardant. Je suis genre, ne le gâche pas, laisse-les être heureux, ils le méritent. Ce n’est en aucun cas son intention de les détruire. Je pense qu’ils sont un bon match et qu’ils se comprennent en quelque sorte.

Les actions de Lydia ne sont pas malveillantes, selon Rebecca, « Elle est là pour causer un peu de problèmes, mais pas de son propre fait ». Elle est mise dans des situations auxquelles elle réagit. Elle est un peu justifiée.

Bien qu’il y ait des problèmes à venir pour Sarah et Adam, Rebecca adore les scènes qu’elle joue avec Tina O’Brien alors que le couple travaillait ensemble sur Waterloo Road. « Cela aide vraiment d’avoir un visage familier », dit-elle. « Je travaille beaucoup avec Tina, ce qui est vraiment sympa et beaucoup plus amusant. »

