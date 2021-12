Spoilers de Coronation Street: Mary et Roy donnent de l’espoir à Sam

Mary et Roy vont-ils aider Sam ? (Photo : ITV)

Mary Taylor (Patti Clare) et Roy Cropper (David Neilson) tenteront à tour de rôle d’aider Sam Blakeman (Jude Riordan) à Coronation Street, qui souffre toujours de mutisme après la mort de sa mère.

Malgré les tentatives de Nick (Ben Price), Sam n’a pas pu communiquer verbalement avec lui depuis la mort de Natasha.

Il y a eu quelques lueurs d’espoir mais finalement, Sam n’a eu de conversation avec personne depuis des mois – mais Roy et Mary peuvent-ils aider ?

Nick laisse Sam au café en train de regarder Roy et Mary jouer aux échecs.

Alors que le jeu se termine, Sam regarde Roy battre Mary.

Lorsque Mary suggère qu’il aimerait peut-être revenir demain et que Roy peut leur donner une leçon à tous les deux, Sam sourit et hoche la tête.

Le lendemain, Sam s’installe pour une partie d’échecs avec Roy et Mary.

Nick regarde, ravi de voir son fils enfin s’amuser.

Mais cette partie d’échecs verra-t-elle Sam recommencer à parler ?

Ou Roy gagnerait-il un match pour voir Sam prendre du recul ?

