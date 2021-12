Spoilers de Coronation Street: Nina obtient une surprise dans le twist de Noël

Carla a une idée (Photo: ITV)

De tous les cadeaux que le Père Noël a dans son sac pour les habitants de Coronation Street, c’est peut-être Nina Lucas (Mollie Gallagher) qui reçoit le meilleur – et tout cela grâce à Carla Connor (Alison King).

Nina a eu une année terrible suite à l’attaque vicieuse contre elle et Seb qui a conduit à la mort de Seb. La santé mentale de Nina a pris un coup dur et elle est aux prises avec le SSPT et les crises d’anxiété, terrifiée à l’idée que d’autres personnes qu’elle aime connaissent un sort terrible comme Seb.

Roy Cropper (David Neilson) était une présence de soutien dans la vie de Nina, mais depuis qu’il a quitté les pavés, elle a encore plus de difficultés.

Heureusement, en l’absence de Roy, Carla garde un œil protecteur sur Nina. Elle remarque que Nina a du mal et Nina lui dit qu’elle s’inquiète constamment pour la sécurité d’Asha (Tanisha Gorey).

Carla est vraiment inquiète pour Nina et décide qu’elle doit faire quelque chose pour l’aider. Elle propose donc un plan qui rendra le Noël de Nina beaucoup plus heureux.

Qu’a prévu Carla et est-ce que ça marchera ?

