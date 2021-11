Spoilers de Coronation Street: Paul qualifie Daniel de pédophile dans un scandale

Une situation qui se défait (Photos: ITV)

Paul Foreman (Peter Ash) exprimera parfaitement son opinion sur Daniel Osbourne (Rob Mallard) dans Coronation Street, car il est également amené à croire que Daniel est en couple avec l’écolière Summer Spellman (Harriet Bibby).

Après avoir découvert que Summer a sauté le déjeuner, Daniel glisse une barre énergétique dans son sac, ignorant que Max (Paddy Bever) a filmé l’acte devant la caméra.

En fouillant dans le sac de Summer, Max trouve le poème d’amour que Daniel a écrit, supposant qu’il s’agit de la preuve d’une relation.

Au Ice Ball, Max met en place son plan de vengeance, confrontant Daniel et l’accusant d’avoir abusé de sa position avec Summer.

Au fur et à mesure que la nouvelle se répand, Summer assure à Billy (Daniel Brocklebank) et à Paul que Daniel est entièrement innocent.

Mme Crawshaw commence son enquête et lorsqu’elle parle à Summer, elle confirme à son professeur que Daniel n’a rien fait de mal.

Mais quand elle confie à Paul comment elle et Daniel se sont liés émotionnellement mais qu’il n’a pas pu agir en raison de sa position, Paul est horrifié, convaincu qu’il la préparait.

Alors que cette situation continue de se dénouer, quel sera le résultat pour Daniel ?

Perdra-t-il sa carrière ?

Pourrait-il faire face à la prison ?

