Spoilers de Coronation Street : Roy revient enfin voir Nina

Nina a dit à Roy qu’elle craignait que quelque chose de mal n’arrive aux gens qu’elle aime (Photos: ITV)

Roy Cropper (David Neilson) est de retour à Coronation Street.

Hourra !

Il y a quelques semaines, Roy a pris la décision de quitter Weatherfield alors qu’il se débattait après la mort de Natasha.

Depuis la sortie de Roy, Nina (Mollie Gallagher) a fait face à de nombreuses crises d’anxiété et vit dans la peur que quelque chose de grave puisse arriver à Asha (Tanisha Gorey).

Ce soir, consciente que Nina prévoyait de passer le jour de Noël seule, Carla (Alison King) a passé un appel téléphonique.

Alors que les résidents de Weatherfield se réunissaient pour célébrer, Nina était seule et nettoyait le café.

En se retournant, Nina fut ravie de voir Roy debout devant elle.

Après un câlin, ils se sont assis et ont parlé de leur temps loin l’un de l’autre.

Roy a expliqué qu’en visitant le Pérou l’avait aidé, il ne pouvait s’empêcher de sentir qu’il laissait tomber Nina.

Pour Nina, elle a raconté à Roy comment elle s’était convaincue qu’elle devait être maudite car des choses terribles continuent d’arriver aux gens qu’elle aime.

Roy lui assura qu’être maudit n’était pas possible et Nina sourit, heureuse d’avoir son oncle Roy à ses côtés.

