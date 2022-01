Spoilers de Coronation Street: Sally largue Tim pour une affaire présumée?

Sally pense que Tim a une liaison (Photo: ITV)

Sally Metcalfe (Sally Dynevor) commence à s’inquiéter Tim (Joe Duttine) a une liaison à Coronation Street mais n’a aucune idée du secret qu’il cache vraiment.

Au début de l’année, un médecin a dit à Tim qu’à moins qu’il ne subisse un pontage, sa prochaine crise cardiaque pourrait être fatale.

Depuis la nouvelle, Tim a du mal à faire face.

En repoussant Faye (Ellie Leach) et Sally, Tim continue d’essayer de gérer les choses par lui-même.

Pendant ce temps, Sally s’inquiète lorsqu’elle repère Tim avec Adam (Sam Robertson).

Sally raconte à Kevin (Michael Le Vell) ses peurs, mais il lui conseille de parler avec Tim plutôt que de laisser son imagination s’enfuir avec elle.

Avec les mots de Kevin dans son esprit, Sally confronte Tim et lui demande s’il a une liaison.

Tim nie, mais quand il refuse de faire un câlin à Sally, elle décide d’installer un tracker sur son téléphone.

Le lendemain, Sally appelle le n°13 et confie à Abi comment elle traque Tim, il est actuellement dans un hôtel et a l’intention de l’affronter.

Apercevant Tim au bar de l’hôtel avec une bouteille de pétillant et deux verres, Sally s’approche – mais que va lui dire Tim ?

Tim peut-il être honnête et dire la vérité à Sally ?

Ou refusera-t-elle d’écouter, convaincue qu’il a une liaison ?

