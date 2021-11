Spoilers de Coronation Street : Sarah confirmée enceinte ?

Un nouveau voyage commence ? (Photo : ITV)

Il y a quelques mois, Sarah Platt (Tina O’Brien) et Adam Barlow (Sam Robertson) ont accepté de commencer à essayer d’avoir un bébé à Coronation Street.

Le voyage de grossesse de Sarah commencera-t-il dans les prochains épisodes?

Sarah assiste à une réunion avec un client appelé Gavin et son assistant personnel.

Alors qu’ils concluent un accord, Lydia remarque que Sarah ne va pas bien et se demande si elle pourrait être enceinte.

Sarah dit à Adam qu’elle pourrait être enceinte, et il est excité à l’idée, mais quel sera le résultat de son test de grossesse ?

Récemment, nous avons révélé de nouveaux spoilers pour 2022, et il semble que PA Lydia jouera un rôle énorme dans le nouveau scénario de Sarah et Adam :

Un porte-parole du feuilleton a déclaré: « Après les événements dramatiques de 2021, vous penseriez que les habitants de la rue préférée de la Grande-Bretagne rechercheraient un début plus calme pour 2022, mais bien que les nuages ​​​​d’orage qui se rassemblent cette fois soient métaphoriques, il peut y en avoir autant dommage.

« Sarah et Adam espèrent cimenter leur relation en fondant une famille, mais lorsque la nouvelle amie de Sarah, Lydia, s’avère être une personne du passé d’Adam, tous les rêves de Sarah pourraient-ils se transformer en cauchemars ?

