Spoilers de Coronation Street : Seething Lydia se venge d’Adam

Adam Barlow (Sam Robertson) fait de son mieux pour essayer d’effacer la nouvelle venue Lydia (Rebecca Ryan) de son passé dans Coronation Street – mais elle ne va clairement nulle part.

Pour être juste envers Lydia, Adam ne se comporte guère admirablement. Lorsque Lydia s’est liée d’amitié avec Sarah (Tina O’Brien), elle a été présentée à Adam.

Alors qu’elle le saluait comme un ami, il ne la reconnut pas, bien qu’ils soient sortis ensemble depuis six mois.

Le premier petit ami de Lydia était Adam et elle en a été naturellement blessée, mais sa présence constante donne du fil à retordre à Adam.

Notamment parce que cela le dépeint sous un mauvais jour à sa femme Sarah.

Alors, quand ce soir Sarah et Lydia ont eu un rattrapage et que Sarah a laissé échapper qu’Adam avait considéré la relation de Lydia comme nulle, Lydia a masqué sa blessure.

Il était clair qu’elle était laissée en ébullition par cela et alors qu’elle quittait les Rovers, il y avait le sentiment qu’elle ne laisserait pas tomber cela.

Il reste à voir à quel point Lydia est dangereuse, mais lorsque Sarah est encore plus découragée par Adam lors de leur rendez-vous du Nouvel An, Lydia a une chance de semer plus de problèmes.

C’est une grande histoire pour la nouvelle venue Rebecca – qui n’est pas étrangère aux fans de savon.

Elle a déjà eu des rôles majeurs dans Waterloo Road et Casualty et, en tant qu’enfant acteur, elle a joué un long rôle dans Shameless.

Elle a été pressentie pour un scénario majeur qui mettra au défi le mariage de Sarah et Adam, mais avec des intentions qui pourraient renverser les attentes.

Pour le moment, on attend juste de voir quel est son jeu…

