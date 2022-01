Spoilers de Coronation Street : Sophie est impliquée dans un violent accident

Sally reçoit des nouvelles inquiétantes (Photo: ITV)

Sally Metcalfe (Sally Dynevor) est malade d’inquiétude dans Coronation Street la semaine prochaine lorsqu’elle apprend que Sophie Webster (Brooke Vincent) a été impliquée dans un violent accident.

Le fidèle du soap relaie la nouvelle à Tim (Joe Duttine) dans des scènes émouvantes lundi prochain (10 janvier), expliquant que Sophie s’est cassé le poignet dans un accident de cyclomoteur en Crète.

Est-ce que Sophie ira bien ?

Le personnage a été vu pour la dernière fois sur les pavés il y a deux ans, lorsqu’elle a quitté la rue éponyme pour partir en voyage après que sa petite amie Paula Martin (Stirling Gallacher) a acheté des billets pour elle.

Dans la vraie vie, l’actrice Brooke Vincent a quitté la série pour partir en congé de maternité. Elle a donné naissance à son premier enfant, Mexx, avec son partenaire Kean Bryan le 23 octobre 2019.

En novembre 2020, elle a confirmé qu’elle était enceinte de son deuxième bébé, et en mai 2021, elle a donné naissance à un autre fils, Monroe.

Se rendant sur sa page de médias sociaux à l’époque, la femme de 29 ans a partagé une photo en noir et blanc des pieds du nouveau-né.

‘Le mardi 4 mai au matin à 8h14 ; exactement au même moment que son grand frère .. notre petit garçon est venu au monde », a-t-elle écrit en légende du téléchargement.

Monroe SJ Bryan, tu as ajouté tellement d’amour et de bonheur à notre petite famille !

‘Moi, ton papa et ton grand frère sont tous fous de toi.’

Brooke, 29 ans, a évoqué son retour potentiel de Corrie l’année dernière, lors d’une session de questions-réponses sur la vidéo Instagram.

Lorsqu’on lui a demandé quand elle serait de retour à Weatherfield, elle a répondu: « Je ne suis pas encore trop sûre, car je n’ai pas pris de maternité typique. »

«Je suis sur Corrie depuis l’âge de 11 ans, donc c’est agréable d’avoir du temps avec mon nouveau bébé et dans notre nouvelle maison avant d’y retourner. Espérons que ce ne soit pas trop long cependant.

A regarder : le lundi 10 janvier à 19h30 sur ITV.

