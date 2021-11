Spoilers de Coronation Street: Sue Devaney révèle la confrontation finale entre Debbie et Ray

Debbie joue au ballon dur avec Ray (Photo: ITV)

Debbie Webster de Coronation Street devrait avoir une confrontation finale avec Ray Crosby (Mark Frost) et l’actrice Sue Devaney a déclaré en exclusivité à Metro.co.uk que, bien que Debbie soit très nerveuse, elle parvient à arranger les choses.

Lorsque Debbie est revenue, soi-disant pour rendre visite à son frère Kevin (Michael le Vell), il est vite devenu clair qu’elle travaillait avec Ray sur ses plans pour réaménager la rue.

Mais Sue nous a dit que dès qu’elle a vu son vrai côté sombre, une Debbie dégoûtée s’est retournée contre lui.

Nous assurant que les intentions mal placées de Debbie étaient bonnes, Sue a déclaré dans notre interview: «Elle n’a pas réalisé à quel point il était méchant. Vous pensez connaître quelqu’un parce que vous avez passé beaucoup de temps avec lui.

«Elle ne savait vraiment pas de quoi il était capable et quand elle a découvert ce qu’il avait fait à Faye et à d’autres femmes et a été repoussée et honteuse qu’elle y ait joué un rôle.

«Elle est très douée pour entrer là-bas et faire ce qu’elle doit faire – puis elle boira un bon verre une fois qu’elle sera partie. Elle se concentre sur ce qu’elle doit faire.

Cependant, cela ne signifie pas que cela vient facilement à la fougueuse reine du bistrot.

Sue a réfléchi: ‘Je pense qu’elle est très nerveuse. Elle a un cœur ; le fait qu’elle veuille rendre la rue moderne, c’est parce que c’est là que sont ses racines. Elle le voulait plus grand et meilleur.

https://www.youtube.com/watch?v=KWARRU2VIjY

«Mais elle s’est rendu compte qu’elle n’en avait pas besoin, car vous perdriez l’âme. Avec sa famille toujours là, elle se sent coupable de ce qu’elle a fait. Elle s’est rendu compte que les gens font un endroit pas des bâtiments modernes. Elle sent qu’elle a créé le désordre avec Ray ; tout n’est pas de sa faute, mais elle veut arranger les choses de toutes les manières possibles.

Elle est peut-être revenue en tant que méchante, mais Sue reste sur la défensive de son personnage et de ses motivations, malgré la manière sournoise dont elle les a gérées.

Elle a fait valoir: «Quand elle était de mèche avec Ray, elle était très professionnelle, voulant se débarrasser de ces pavés. C’était une affaire terrible ! Mon rêve était de garder le côté drôle d’elle ; personne n’est juste mauvais, n’est-ce pas ?

« En fait, j’attribue beaucoup au fait qu’elle a un certain âge, elle n’a pas eu d’enfants, elle est en ménopause et elle dit et fait des choses qu’elle ne pense pas vraiment et fait des choses loufoques. »

Nous voyons un côté beaucoup plus drôle de Debbie et Sue était ravie de jouer des scènes de comédie plus amusantes, jouant le léger soulagement lors de la récente semaine de catastrophe dans la série.

La plus grande catastrophe pour Debbie a été la perte de profit (Photo: ITV)

Elle sourit : ‘Oh ouais, c’était génial, n’est-ce pas ? Vraiment bon amusement ! C’était tout simplement génial, j’étais jaloux que tout le monde tombe dans les trous à gauche, à droite et au centre – je voulais essayer ça ! Oh, donne-moi juste un trou pour tomber ! (des rires).

«Depuis Casualty, quand j’étais ambulancier, je suis sorti de l’hôpital, donc j’ai eu de la chance. Vous sortez et pataugez dans les blizzards et conduisez des ambulances très rapidement. Donc, à Corrie, nous étions sous la grêle et la pluie et j’avais l’impression d’être sur l’un de ces trucs de Bruce Willis. Debbie Webster avec une vengeance.

«C’était génial de jouer de ce côté-là cependant; toute la rue disparaît à travers des gouffres et Debbie se précipite en s’inquiétant pour ses affaires !

