Spoilers de Coronation Street: Tracy affronte avec colère Kelly au sujet du crime

Tracy accuse Kelly d’avoir volé le téléphone d’Amy (Photo: ITV)

Toujours prête à exprimer son opinion, Tracy Barlow (Kate Ford) s’apprête à affronter l’adolescente en difficulté Kelly Neelan (Millie Gibson) dans Coronation Street.

Kelly rencontre Amy (Elle Mulvaney) au café et lui vole son téléphone.

Alors qu’Amy se rend compte que son téléphone a disparu, Tracy confronte Kelly et l’accuse de vol.

En entendant l’agitation se produire, Imran (Charlie De Melo) défend Kelly, mais il se sent idiot lorsque le téléphone d’Amy sonne dans son sac.

Pendant ce temps, après avoir noué une amitié avec Kelly, Aadi (Adam Hussain) dit à Dev (Jimmi Harkishin) qu’il rentrera chez lui à condition que Kelly emménage avec eux.

Mais quand Imran et Aadi arrivent au logement de Kelly, ils découvrent qu’elle est partie.

Solitaire et effrayée, Kelly découvre qu’elle n’a d’autre choix que de se coucher devant la porte d’un magasin pour la soirée.

https://www.youtube.com/watch?v=A-Ke2_XRC9k

Le lendemain, le téléphone de Kelly sonne avec un appel d’Imran mais alors qu’elle va y répondre, sa batterie se décharge.

Il y a des problèmes à venir pour une Kelly solitaire et sans abri, mais demandera-t-elle de l’aide ?

Et sera-t-elle un jour la bienvenue à Weatherfield ?

