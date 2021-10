Spoilers de Coronation Street: Une autre mort, Corey pris, la tragédie de Curtis

vendredi 29 octobre première partie (HOUR LONG) zee-done?

Avec Alya à l’écart, Zeedan profite de l’occasion pour blanchir une partie de l’argent de Hashim via la caisse Speed ​​Daal. Hashim rencontre Zeedan dans le ginnel et, lui tendant un autre sac d’argent, lui dit qu’il a un mois pour le pousser dans les livres. Le cœur de Zeedan se serre.

Avec un équipement complètement détruit par la nuit de la tempête, Ryan, morose, estime que sa carrière de DJ est terminée. Quand Alya lui propose des quarts de travail à Speed ​​Daal, Ryan est reconnaissant.

Alors que Zeedan blanchit l’argent de Hashim via la caisse Speed ​​Daal, Alya reste inconsciente. Alors que Ryan se dirige vers Speed ​​Daal, il remarque que Zeedan est impliqué dans un échange houleux avec Hashim. Lorsque Ryan l’interroge, Zeedan refuse d’être dessiné, laissant Ryan méfiant.

Dans l’appartement du salon, Curtis passe sa main dans ses cheveux et une touffe tombe. Lorsque Curtis révèle qu’il s’agit d’un autre effet secondaire de sa maladie, Emma a le cœur brisé pour lui. Emma confie à Steve à quel point elle est inquiète pour l’état de Curtis et se demande s’il lui prêterait l’argent du fonds d’Oliver pour lui permettre de voir un consultant privé.

Steve explique gentiment qu’il ne peut pas libérer les fonds d’Oliver pour Curtis car les gens ont remis leur argent de bonne foi et que ce serait illégal. Emma est dégonflée.

Sean propose d’aider Asha et Nina à retrouver Stu en les présentant à son amie Carol. Elle suggère qu’ils aillent parler à certains des sans-abri au bord de la rivière, mais est furieuse quand elle les voit fouiller les affaires de Stu.

Alors qu’Asha et Nina rentrent chez elles, elles repèrent Stu. Nina mord la balle et dit à Stu qu’ils ont besoin de son aide.

Nina explique à Stu comment le sac à dos de Corey pourrait prouver qu’il a tué Seb. Mais Stu est catégorique, il ne veut pas s’impliquer et se dépêche, laissant les filles amèrement déçues.

Nina prend la main d’Asha et lui dit qu’elle est prête à donner une autre chance à leur relation si elle veut bien la récupérer. Asha est ravie.

