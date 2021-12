Spoilers de Coronation Street : Yasmeen est hantée par Geoff ?

Un commentaire de Stu impacte Yasmeen (Photo: ITV)

Se pourrait-il que le spectre de l’agresseur diabolique Geoff Metcalfe hante toujours Yasmeen (Shelley King) ?

Elle a enduré des mois de contrôle coercitif aux mains de Geoff, au cours desquels il l’a manipulée et isolée de ses amis et de sa famille. Elle doutait de sa propre santé mentale alors que Geoff prenait en charge ses finances et son entreprise.

Enfin, après l’avoir menacée avec un couteau, Yasmeen a poignardé Geoff dans le cou avec une bouteille de vin cassée en légitime défense.

Après qu’un tribunal ait déclaré Yasmeen non coupable de l’attaque contre Geoff, il n’en avait toujours pas fini avec son règne de terreur et est revenu terroriser Yasmeen une fois de plus.

Cela a conduit à une confrontation dramatique, le numéro 6 de Coronation Street a pris feu et Geoff a plongé du toit vers sa mort.

Dans les épisodes à venir, une bonne action de Yasmeen pourrait se retourner contre elle lorsqu’elle se rappelle les jours sombres qu’elle a vécus avec Geoff.

Voulant aider Stu (Bill Fellows), Kelly (Millie Gibson) demande à Billy (Daniel Brocklebank) et Yasmeen s’ils connaissent des auberges dans lesquelles son amie peut séjourner.

Yasmeen décide qu’elle peut faire mieux que ça – Stu peut avoir une chambre dans sa maison.

Stu est reconnaissant de l’offre, mais Yasmeen est-elle vraiment prête pour un locataire ? Lorsque Stu fait une blague sur les normes de nettoyage élevées, cela ramènera-t-il le cauchemar qu’elle a subi aux mains du mal, intimidant Geoff Metcalfe?

Même de la tombe, est-il possible que le sombre héritage de Geoff ne soit pas terminé ?

