Spoilers de Coronation Street : Yasmeen expose Zeedan après avoir appris la vérité ?

Yasmeen n’est toujours pas au courant du blanchiment d’argent de Zeedan (Photo: ITV)

Yasmeen Metcalfe (Shelley King) reste horrifiée dans Coronation Street la semaine prochaine, alors qu’elle découvre la vérité sur les crimes de Zeedan (Qasim Akhtar).

Zeedan, comme les téléspectateurs le savent, est revenu sur les pavés l’année dernière, désespéré de prendre un nouveau départ après son mariage raté.

Mais il est vite apparu qu’il cachait un secret, alors qu’il volait de l’argent à son beau-père Hashim – un acte qui finirait par le mordre, après que Hashim lui ait demandé de blanchir de l’argent sale dans le restaurant afin de compenser son vol.

Alya Nazir (Sair Khan) a été consternée lorsqu’elle a découvert la véritable ampleur des mensonges de son frère, mais elle et Zeedan pensaient que leurs problèmes avaient disparu lorsque Hashim est décédé d’une crise cardiaque le mois dernier.

Mais ils ne savent pas, cependant, que – malgré tous leurs efforts – la vérité éclatera !

Yasmeen, inquiète pour Stu (Bill Fellows), lui propose un emploi à temps plein chez Speed ​​Daal et un toit au-dessus de sa tête.

Mais elle fait une découverte choquante en nettoyant une chambre pour lui.

Cette découverte conduit apparemment Zeedan à dire la vérité, alors que lui et Alya expliquent comment Hashim les a forcés à blanchir de l’argent sale via Speed ​​Daal.

Yasmeen, horrifiée, reste sans voix, mais c’est le fait que Zeedan ait participé à l’incendie qui a presque tué Stu qui la laisse vraiment furieuse.

Le lancement du restaurant arrive et Yasmeen monte sur scène, où elle prononce un discours sur les valeurs et le respect de la famille. La question est : va-t-elle exposer publiquement les mensonges de ses petits-enfants ?

Cela reste à voir, mais les scènes suivantes la voient renier à la fois Alya et Zeedan !

A regarder : le lundi 10 janvier à 20h30 sur ITV.

