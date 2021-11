Spoilers de Coronation Street: Zeedan brûle Speed ​​Daal en attaque

Aucune autre option (Photo : ITV)

Zeedan Nazir (Qasim Akhtar) sera confronté à un énorme problème dans Coronation Street lorsque Hashim lui dit qu’il va brûler Speed ​​Daal afin d’obtenir l’argent qui lui est dû.

En arrivant, découvrant qu’Elaine (Paula Wilcox) veut vendre ses parts dans le restaurant, Zeedan estime qu’ils doivent améliorer leur jeu avec le fourgon de nourriture s’ils veulent acheter Elaine.

Mais quand Zeedan voit que le camion de nourriture est parti, il est horrifié et est obligé de dire à Alya (Sair Khan) qu’il est plein d’argent sale.

Entendant parler du vol, Hashim dit à Zeedan qu’il veut son argent et que si le seul moyen de l’obtenir est de brûler le restaurant et de réclamer l’assurance, qu’il en soit ainsi.

Zeedan chancelle mais Hashim dit qu’il va incendier le restaurant – ou la maison de Yasmeen (Shelley King).

Plus tard, alors que Speed ​​Daal est englouti par les flammes, Zeedan apprend que quelqu’un est piégé à l’intérieur.

Alya s’approche et arrache une bande de Zeedan, lui disant qu’elle ne lui pardonnera jamais pour le carnage causé.

Mais Zeedan a-t-il accédé aux demandes de Hashim ?

Ou quelqu’un d’autre est-il responsable de l’incendie de Speed ​​Daal ?

