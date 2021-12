Spoilers de Coronation Street: Zeedan et Marrium se réunissent au milieu d’une toile de mensonges

Euh oh (Image: ITV)

Zeedan Nazir (Qasim Akhtar) et sa femme Marrium se réuniront dans les prochains épisodes de Coronation Street, malgré la toile de mensonges que Zeedan a récemment tissée.

Marrium a fait son arrivée à Weatherfield après la crise cardiaque de Hashim.

Interrogeant Zeedan, Marrium a voulu en savoir beaucoup, mais son mari n’a pas révélé d’informations sur le blanchiment d’argent.

Conscient que sa sœur ressent l’atmosphère inconfortable, Zeedan dit à Alya (Sair Khan) que Marrium reviendra bientôt à Londres et qu’ils peuvent mettre l’épreuve derrière eux.

Alors que Yasmeen (Shelley King) et Stu (Bill Fellows) préparent le restaurant pour la réouverture, Alya rappelle à Zeedan qu’il est temps qu’il se débarrasse de Marrium.

Cependant, à Victoria Garden, Marrium et Zeedan admettent qu’ils vont beaucoup se manquer et s’embrassent.

Pour rendre la situation encore plus problématique, Zeedan dit à Marrium qu’il est toujours amoureux d’elle et estime qu’ils devraient donner une autre chance à leur mariage.

Marrium admet qu’elle ressent la même chose et envisage de déménager à Manchester !

Comment Alya réagira-t-elle à cette évolution ?

Alya et Zeedan peuvent-ils garder leurs secrets ?

