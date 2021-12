Spoilers de Holby City: Dom se rend compte que Carole est en train de mourir

Dom acceptera-t-il le soutien de Sacha ? (Photo : BBC)

Il y a des scènes poignantes et poignantes dans Holby City ce soir, alors que Dominic Copeland (David Ames) accepte le fait que sa mère bien-aimée Carole (Julia Deakin) est en train de mourir.

Carole parvient à lui dire qu’elle veut aller à un lac que la famille visiterait quand Dominic était un petit garçon. Pendant que son père péchait, Dominic et Carole mangeaient des sandwichs et riaient.

Dominic n’est pas sûr que Carole soit prête pour le voyage, mais Sacha (Bob Barrett) pense qu’il pourrait y avoir un moyen d’exaucer son souhait.

Carole reçoit également la visite d’Henrik Hanssen (Guy Henry), qui l’évitait jusqu’à présent. Avec l’aide de Russ (Simon Slater), les deux anciens partenaires de danse partagent de tendres moments.

Henrik fait ses adieux à un ami bien-aimé (Photo : BBC)

Ce n’est pas la seule chose qui est tendre à propos de Hanssen, car il souffre d’une énorme gueule de bois à cause de sa session de beuverie avec Russ la nuit précédente. Peut-il faire face à une déshydratation sévère, à la santé fragile de Carole et à la réapparition soudaine d’Oliver Valentine (James Anderson) en une matinée ?

Ollie est là pour rassurer Hanssen qu’il est de retour sur la bonne voie, qu’il fait face à son TSPT et qu’il est prêt à reprendre sa carrière médicale. Sur le chemin de l’hôpital, il rencontre Wendy Carrington (Alison Pargeter) et son fils Sammy (Oscar Wilkins). La santé de Sammy s’est soudainement détériorée et il est à nouveau un cas d’urgence. Avec l’implication d’Ollie, l’équipe peut-elle trouver un moyen de l’aider ?

Amelia (Lucy Briggs-Owen) et Eli (Davood Ghadami) se débattent avec la nouvelle que la grossesse d’Amelia signifie qu’elle ne peut plus participer à l’essai sur les tumeurs cérébrales. « Je pense que nous savons tous les deux ce que nous devons faire », dit Eli – mais veulent-ils tous les deux la même chose ?

Et Ange (Dawn Steele) n’est pas sûre d’elle lorsqu’elle aperçoit Josh (Trieve Blackwood-Cambridge) et Claudia (Lottie Tolhurst) de son groupe de soutien en train de prendre un café et une conversation confortable dans Pulses – et Claudia s’empresse de souligner que Josh n’a jamais mentionné qu’il avait une petite amie.

Sue Haasler est l'auteur de cinq romans et du livre officiel de la BBC Holby City

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

