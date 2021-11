Spoilers de Hollyoaks : Maya, la kidnappeuse de Darren, liée à Fergus

Maya partage un lien avec le mal Fergus (Photo: Lime Pictures)

Fergus Collins (Robert Beck) est peut-être mort à Hollyoaks, mais il semble que son règne de terreur pourrait se poursuivre, car il apparaît que le nouveau méchant Maya (Ky Discala) partage un lien avec lui.

Maya, avec l’aide de son partenaire Ethan (Matthew James-Bailey), a enlevé Darren Osborne (Ashley Taylor Dawson) il y a plusieurs semaines.

La raison pour laquelle reste un mystère, mais la récente bande-annonce d’hiver du feuilleton a indiqué que l’existence de Darren est une menace pour la liberté de Maya, et donc elle veut sa mort !

Mais il s’avère que ce n’est pas seulement Darren qu’elle est du mauvais côté, car les scènes à venir verront la flic infiltrée Lexi (Natalie Anderson) montrer à Nate Denby (Chris Charles) une photo de leur cible principale.

C’est Maya !

Les téléspectateurs sauront que Lexi et Nate étaient censés travailler sous couverture dans l’espoir d’exposer l’opération malade de Bluebird, qui a été orchestrée par le louche Fergus.

Fergus, cependant, a rencontré sa disparition plus tôt cette semaine, lorsque Maxine Minniver (Nikki Sanderson) l’a frappé à la tête avec une bouteille de champagne afin de l’empêcher de tuer Trish (Denise Welch).

Plus : Savons



Il est révélé le mois prochain que Maya a un lien sinistre avec Fergus. La question est : comment les deux antagonistes sont-ils liés ?

Et Maya voudra-t-elle se venger à la suite de la mort de Fergus ?

A suivre : mercredi 8 décembre à 19h sur E4.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();