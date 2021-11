Spoilers de Hollyoaks: Warren accusé de Bluebird et de trafic d’êtres humains alors que Fergus le prépare

Fergus parvient à échapper à la justice une fois de plus, rejetant la responsabilité de tout sur Warren (Photo: Lime Pictures)

Warren Fox (Jamie Lomas) a été emmené dans une voiture de police à Hollyoaks, après que Fergus Collins (Robert Beck) l’a mis en cause pour tous ses crimes dans une tournure superbement imprévisible.

Avec suffisamment de preuves pour prouver que Fergus avait espionné des femmes via des caméras cachées et diffusé les images en ligne, Warren a entrepris de confronter le promoteur immobilier et de mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes.

Mais Fergus a eu le dessus, révélant qu’il avait vendu Maxine Minniver (Nikki Sanderson) à un ancien abonné de Bluebird.

Warren est resté sans voix et a d’abord refusé de croire les affirmations de Fergus. Fergus, cependant, a insisté sur le fait que la vie de Maxine est en danger, confirmant que Warren est le seul à pouvoir la sauver.

Warren a donc accepté de faire ce que Fergus lui avait demandé, en disant à Joel Dexter (Rory Douglas-Speed) de raccrocher en contactant la police au sujet des crimes de Fergus, car la vie de Maxine est en jeu.

Fergus a promis qu’il dirait à Warren où Max était retenu captif, mais seulement à la condition qu’il lui laisse suffisamment de temps pour quitter le village pour de bon.

Warren a accepté les conditions de Fergus et – en apprenant l’emplacement de Maxine – il est parti à sa recherche ! Il est arrivé à un chantier naval et a réussi à trouver la camionnette dans laquelle Max a été kidnappé.

https://www.youtube.com/watch?v=XBN-oyp2TOE

Distrayant les voyous responsables de l’enlèvement, Warren se dirigea vers Maxine inconsciente à l’arrière de la camionnette. Il l’a suppliée de se réveiller en vain.

Cependant, il était ravi d’entendre les sirènes, et assez rapidement des véhicules de police et des ambulances sont arrivés sur les lieux.

Plus : Savons



Mais tout n’était pas comme il y paraît !

DS Cohen (Ariana Fraval) a sauté de l’une des voitures et a procédé à l’arrestation de Warren pour « tentative de trafic » et « création et diffusion d’images indécentes de femmes ».

Fergus avait accusé Warren de ses propres crimes !

De retour au village, Fergus a dit à Trish (Denise Welch) que Warren avait tenté de faire trafiquer Maxine, la laissant écrasée.

Mais Warren tombera-t-il pour les crimes de Fergus ? Ou la justice prévaudra-t-elle ?

Hollyoaks continue le vendredi 12 novembre à 19h sur E4.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.



PLUS : Spoilers de Hollyoaks: Fergus Collins a enfin éclaté alors que de nouvelles preuves vidéo le détruisent



PLUS : Spoilers de Hollyoaks : 18 nouvelles images révèlent un violeur exposé, un mensonge sans abri et un retour explosif

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();