Spoilers de la saison 26 du baccalauréat: pourquoi les fans pourraient ne pas être satisfaits du nouveau baccalauréat

Attention: des spoilers potentiels à venir pour la prochaine saison 26 de Le célibataire sur ABC.

Le cycle actuel de la franchise Bachelor Nation est plus qu’un peu inhabituel, car la saison de Matt James de The Bachelor est suivie par The Bachelorette, Bachelor in Paradise et une autre saison de The Bachelorette avant d’arriver enfin à The Bachelor Saison 26 en 2022 Les candidats au Bachelor ne manquent pas pour la prochaine saison grâce à la candidature de Katie Thurston en tant que Bachelorette, ainsi que tous les rebuts qui recherchent toujours l’amour après la fin de la recherche de Michelle Young pour son âme sœur, mais maintenant les spoilers suggèrent qu’ABC a déjà atterri sur le prochain Bachelor: Greg Grippo. Et les fans pourraient ne pas être contents.