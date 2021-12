Spoilers de Noël de Coronation Street: Fiz abasourdi alors que Tyrone l’embrasse

J’ai déjà été ici, Tyrone ! (Photo : ITV)

Le pauvre Tyrone Dobbs (Alan Halsall) rêve de son ex, Fiz Stape (Jennie McAlpine), depuis des lustres maintenant dans Coronation Street. Malheureusement pour lui, il semble qu’elle s’installe avec son nouveau petit ami Phill Whittaker (Jamie Kenna) et qu’elle ne pense pas du tout à une réconciliation avec Tyrone.

Mais est-ce que tout cela pourrait changer au cours des fêtes de fin d’année ?

Tyrone et Evelyn (Maureen Lipman) sont sur le point de passer un Noël tranquille avec eux deux lorsqu’ils sont interrompus par l’arrivée de Fiz et des filles.

Tyrone est ravi de passer Noël avec eux, même si cela signifie également passer la journée avec Phill. Après tout, Tyrone estime que ce n’est qu’une question de temps avant que Phill ne quitte la scène et que Fiz soit de retour à sa place – avec lui.

Il est un peu emporté par cette idée, cependant, et quand lui et Fiz sont seuls, il se lance dans un baiser de Noël effronté.

Comment Fiz réagira-t-il ? Se rendra-t-elle compte que c’est Tyrone qu’elle veut après tout ? Et que fera Phill s’il a vent de ce qui s’est passé ?

Tout cela pourrait donner une fin très romantique – ou très explosive – au dîner de Noël.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();