Spoilers de Noël de Coronation Street: l’horreur de Tyrone face à la demande de Phill

Pas content (Photo: ITV)

Tyrone Dobbs (Alan Halsall) est sur le point de subir un choc dans les prochains épisodes de Coronation Street, car il semble que le petit ami de Fiz (Jennie McAlpine), Phill Whittaker (Jamie Kenna), devienne beaucoup trop à l’aise au numéro 9.

En fait, Phill décide qu’il est temps que Ruby et Hope commencent à l’appeler leur beau-père – et Fiz est d’accord.

Tyrone est choqué que les choses entre Fiz et Phill évoluent si vite, car il espère que Phill s’ennuiera de jouer les familles heureuses et dit à Evelyn (Maureen Lipman) que lorsqu’il le fera, Tyrone attendra Fiz à bras ouverts.

Un porte-parole de Corrie a récemment révélé que Fiz et Tyrone partageaient un moment à Noël, en disant :

« On dirait que ce Noël sera solitaire pour Tyrone alors que Fiz fait des projets avec Phill et les filles. Mais prenant pitié de son ex, malgré sa liaison, Fiz invite Tyrone à passer Noël avec eux. Alors qu’ils boivent et se réjouissent, Tyrone est pris dans le moment et fait une passe à Fiz. Serait-ce le moment où ils sont réunis ou Tyrone a-t-il sérieusement mal évalué son baiser?’

Cela doit donc être un coup dur de découvrir que Fiz soutient le plan de Phill de nouer des liens plus étroits avec les filles – et Phill pourrait-il envisager d’apporter encore plus de changements pour éloigner davantage Tyrone de sa famille ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();