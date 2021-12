Spoilers de Noël de Coronation Street: Nina panique Faye la tue presque

Apprendre à conduire a ses problèmes pour Faye (Photo: ITV)

Les fans ont eu le cœur brisé de voir à quel point Nina Lucas (Mollie Gallagher) était aux prises avec l’anxiété dans Coronation Street – surtout compte tenu du départ de Roy Cropper (David Neilson), qui avait agi comme son rocher.

Depuis son départ, Nina a continué à lutter et elle a souffert de crises d’angoisse, ce qui a concerné Asha Alahan (Tanisha Gorey) et Carla Connor (Alison King).

Et lorsqu’elle a un quasi-accident alors que Faye Windass (Ellie Leach) prend une leçon de conduite, elle est à nouveau secouée.

Craig donne à Faye sa première leçon de conduite. Lorsque Faye freine brusquement et cale la voiture devant Asha et Nina, Asha s’amuse tandis que Nina est fortement secouée.

Plus tard dans la semaine, la préparation de Noël continue de frapper durement Nina et elle repousse tout le monde, désespérée de passer les fêtes de fin d’année sans Seb Franklin.

Carla entre en action et apporte un cadeau surprise à Nina – mais même après cela, les choses restent difficiles pour la pauvre Nina.

Nina explique à Asha comment elle souffre d’anxiété et vit dans la peur constante que quelque chose de mal arrive aux gens qu’elle aime. Asha suggère qu’ils synchronisent leurs téléphones pour qu’elle sache toujours où elle se trouve.

Après avoir passé la nuit chez Asha, Nina se sent rafraîchie et offre à Asha son cadeau de Noël, un dessin encadré d’eux deux.

Asha est dépassée et Dev est heureux de la voir à nouveau heureuse. Cependant, quand Asha appelle au café, elle trouve Nina souffrant d’une autre crise d’anxiété. Asha fait de son mieux pour la rassurer.

Asha peut-elle aider Nina à recoller les morceaux de sa vie ? Avec quelques expériences positives à Noël, Nina est-elle sur le point de faire une percée ?

