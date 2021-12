Spoilers de Noël d’EastEnders : Chelsea épousera-t-elle le tueur Gray ?

Elle n’en a aucune idée (Photo : BBC)

Préparez-vous à une tension atroce dans les épisodes de Noël d’EastEnders à l’approche du mariage de Chelsea Fox (Zaraah Abrahams) et du tueur Gray Atkins (Toby-Alexander Smith).

Le mariage a beaucoup d’opposition, avec Denise (Diane Parish) pas contente que sa fille épouse quelqu’un que Denise pense qu’elle n’aime pas.

Zaraah Abrahams, d’autre part, a dit Metro.co.uk que Chelsea aime Gray d’une certaine manière: « Elle est également tombée amoureuse d’être cette unité et d’être cette équipe. C’est probablement confus dans sa tête, mais je pense qu’elle est prête à être amoureuse de lui », dit-elle.

Pendant ce temps, les soupçons de Whitney (Shona McGarty) à propos de Gray sont devenus de plus en plus troublants et elle est déterminée à en savoir plus sur lui.

Alors qu’elle approfondit le passé de Gray, Whitney découvre des informations choquantes et se rend compte qu’elle doit dire à Chelsea ce qu’elle sait et arrêter le mariage.

Chelsea la croira-t-elle ?

Alors que Gray et Denise attendent sur le lieu du mariage que leurs partenaires respectifs apparaissent, il n’y a aucun signe de Chelsea.

Alors que la tension monte et que Gray attend sa fiancée, il semble que Chelsea aurait pu faire un coureur.

Le mariage aura-t-il lieu ?

