Spoilers de Noël d’EastEnders : Dana s’engage à en savoir plus sur l’Islam

Est-ce que cela va encore empirer les choses ? (Photo : BBC)

Dana Monroe (Barbara Smith) d’EastEnders s’est récemment intéressée à la conversion à l’islam, une décision qui n’a pas été bien accueillie par son frère raciste et islamophobe Aaron (Charlie Wernham).

Aaron est membre d’un gang d’extrême droite qui complote activement pour s’assurer qu’une nouvelle mosquée à Walford n’ouvre pas.

Nous savons également qu’il était responsable de l’attaque brutale et de l’hospitalisation d’un chauffeur de taxi musulman, laissant Harvey horrifié par les actions de son fils qui auraient potentiellement rendu l’homme innocent malvoyant.

L’intérêt de sa sœur pour l’islam et son aveu auprès de leur père Harvey (Ross Boatman) que la conversion est quelque chose à laquelle elle pense activement laisse Aaron absolument bouillonnant – et le pousse à des actes islamophobes plus extrêmes.

Lorsque Dana dit à Bobby (Clay Milner Russell) dans un épisode à venir qu’elle veut en savoir plus sur la religion qu’il embrasse vivement et qu’elle veut visiter la mosquée, la nouvelle ne va pas du tout bien passer avec Aaron.

Comment va-t-il réagir ?

Nous savons qu’il prépare quelque chose avec son gang, cela pourrait-il voir le début de la mise en place de son plan ?

