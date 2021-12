Spoilers de Noël d’EastEnders: Gray exposé, choc du mariage et énorme secret révélés

Tout commence à Walford cette saison des fêtes (Photo: BBC / .)

C’est la saison pour être joyeux ! Eh bien, bien sûr, à moins que vous ne viviez à Walford comme les piliers d’EastEnders.

La période des fêtes est notoirement remplie de mort, de destruction et de drames à profusion, et c’est tout avant même que quiconque n’ait son désert !

Cette année ne sera pas différente, avec d’énormes développements qui devraient avoir lieu dans la plupart des plus grands scénarios du feuilleton BBC One.

Le mariage de Grey Atkins avec Chelsea Fox arrive, mais il ne sait pas que Whitney Dean s’est penché sur lui, et la veille de Noël, elle trouve ce dont elle a besoin pour exposer le tueur !

Janine Butcher, quant à elle, complote (mais pour être juste, quand n’est-elle pas ?), alors qu’elle jette son dévolu sur Mick Carter, mais obtiendra-t-elle ce qu’elle veut ?

C’est certainement un Noël inoubliable à Walford, et voici tout ce que vous devez attendre avec impatience !

Gray surpris le jour de son mariage

Tout finira-t-il en tragédie ? (Photo : BBC)

Gray Atkins s’en est tiré assez longtemps avec le meurtre, et en cette période des fêtes, ses secrets sont enfin découverts – par nul autre que Whitney Dean.

Whitney sait très bien que Gray n’est pas l’âme bienveillante qu’il se fait passer pour, ayant vu de ses propres yeux à quel point il peut être agressif et contrôlant.

Désespérée de sauver Chelsea d’une vie de misère – et bien pire – elle se donne pour mission d’arrêter le mariage de Noël, et dans des scènes choquantes la veille de la cérémonie, elle trouve ce qu’elle cherche, alors qu’elle découvre que Gray a assassiné Chantelle.

Armée de preuves, elle devient plus déterminée que jamais à arrêter le mariage et à révéler la vérité.

Et lors du grand jour de Chelsea, Whitney dit tout à la future mariée, la laissant abasourdie par le silence.

Le mariage aura-t-il lieu ?

Le grand jour de Jack et Denise

Chelsea et Gray ne sont pas les seuls à se marier ce Noël, car Jack Branning prévoit de se marier avec Denise Fox. Avec une cérémonie apparemment destinée à se terminer dans l’horreur, l’autre se déroulera-t-elle comme prévu ?

Ou sera-ce un double désastre de mariage cette saison des vacances?

Janine essaie de séduire Mick

Janine obtiendra-t-elle ce qu’elle veut ? (Photo : BBC)

Janine Butcher sait exactement ce qu’elle veut sous son sapin ce Noël, et ce n’est autre que le propriétaire de Queen Vic, Mick Carter !

Mick, comme les téléspectateurs le savent, est dévoué à sa femme bien-aimée Linda, mais Janine est désespérée de faire tout ce qu’il faut, du port d’une tenue sexy de Père Noël à l’ingérence dans la vie amoureuse de Nancy afin de la faire sortir du tableau.

La question est : réussira-t-elle dans sa mission ? Ou Mick restera-t-il fermement fidèle à Linda, voyant ainsi à travers ses plans ?

Le secret de Rocky dévoilé ?

Tom ‘Rocky’ Cotton a menti à à peu près tout le monde à Albert Square, étant donné qu’il ne s’appelle pas réellement Terry Cant, ni le vrai père de Sonia Fowler.

L’escroc, cependant, est tombé amoureux de la famille qu’il a forgée depuis son arrivée à Walford, et est donc désespéré de garder pour lui la vérité sur sa trahison.

Mais à l’approche de Noël, on ne peut s’empêcher de se demander si son secret va sortir de façon explosive ?

Et bien, étant donné que la lettre qu’il a écrite à Sonia – qui expliquait la vérité sur tout – est sur le point de réapparaître, c’est une possibilité probable !

De la place pour un de plus le jour de Noël ?

Sharon Watts a de nouveau le cœur brisé à la suite de la disparition de Jada Lennox avec bébé Alyssa. Phil Mitchell, cependant, est déterminé à traquer l’adolescent et a même un IP sur l’affaire.

C’est le moins qu’il puisse faire, étant donné que c’est de sa faute si Jada a disparu en premier lieu, non ?

Sharon, quant à elle, organise une fête de Noël et elle invite Kat et Phil. Kat décline, mais Phil fait une apparition surprise, et bientôt il a des informations de son détective !

Sharon et Phil discutent de la nouvelle découverte juste au moment où Kat entre et – marre – Kat se déchaîne, leur disant de laisser la fille tranquille.

Phil, furieux, s’en prend à Kat pour la façon dont elle a parlé à Sharon, et dans un effort pour arranger les choses, il invite Sharon à Noël avec les Slaters !

La sortie de Kim ?

Kim envisage de laisser Walford derrière lui (Photo: BBC)

Kim Fox a du mal à pardonner à Denise le rôle qu’elle a joué en veillant à ce qu’elle ne découvre pas la mort de Vincent Hubbard, et malgré ses efforts pour aller de l’avant, elle n’a pas pu le faire.

Les deux sœurs ont un cœur à cœur dans les scènes à venir, Denise disant à Kim à quel point cela signifierait si elle venait à son mariage. Kim y réfléchit, mais elle révèle finalement qu’elle et les enfants retournent en Écosse.

Quittera-t-elle vraiment le Square – et sa sœur – derrière ?

Rainie trompe Stuart ?

Rainie Highway se distrait de ses problèmes avec Stuart lorsqu’elle lui a envoyé un verre d’un bel homme, mais cédera-t-elle à la tentation et trompera-t-elle son mari bien-aimé ?

De plus, Stuart pourra-t-il parler de son diagnostic de cancer du sein à sa femme ? Rainie et Callum tentent de lui parler dans les scènes à venir, mais leurs efforts s’avèrent infructueux.

Phil et Denise en guerre pour Raymond

Phil veut passer du temps avec Raymond, mais Denise a d’autres idées. Elle reconsidère finalement, permettant à l’homme dur de passer du temps seul avec son fils, mais les choses prennent rapidement un tournant et Kat finit par garder un assez grand secret en conséquence.

Sharon découvre son secret, et ainsi elle l’interroge, la forçant à admettre la vérité. Phil surprend ses aveux et confronte Denise, qui a un avertissement pour lui. Phil ripostera-t-il ?

