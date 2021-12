Spoilers de Noël d’EastEnders: Gray tue Chelsea dans l’horreur du mariage?

Devenir désespéré (Photo : BBC)

C’est un peu une tradition d’EastEnders d’avoir un mariage de Noël et cette année ne fait pas exception – en fait, un double mariage est prévu.

Denise Fox (Diane Parish) et Jack Branning (Scott Maslen) devraient se marier, tandis que la fille de Denise, Chelsea (Zaraah Abrahams) devrait également marcher dans l’allée avec Gray Atkins (Toby-Alexander Smith).

C’est aussi une tradition de Walford qu’aucun mariage ne peut être sans grand drame, et lorsque le marié impliqué est le meurtrier multiple Gray Atkins, il y en aura beaucoup.

Whitney (Shona McGarty) devenant de plus en plus méfiante à l’égard du passé de Gray, elle veut désespérément empêcher Chelsea de l’épouser, demandant même à son ancienne patronne Laura (Sarah Paul) d’essayer de convaincre Chelsea d’annuler le mariage.

Alors que le filet se referme sur Gray, il devient de plus en plus désespéré de cacher la vérité sur ses anciens crimes – mais Chelsea va-t-il payer le prix fort lorsque Gray révèle enfin ses vraies couleurs ?

Il y a une chance que Chelsea puisse se sauver de la situation potentiellement mortelle comme Zaraah Abrahams l’a récemment révélé :

« Je pense qu’elle est ce genre de personne où si quelqu’un essaie de la tuer, il ferait mieux de s’enfuir ! Elle se battrait avec sa bouche, quoi qu’il en soit le plus proche d’elle, je ne pense pas qu’elle descendrait à la légère.

