Spoilers de Noël d’EastEnders : Shirley découvre que Tina est morte ?

Shirley Carter (Linda Henry) n’a jamais abandonné l’espoir que sa sœur Tina soit en vie et puisse revenir un jour sur la place, mais les scènes à venir dans EastEnders pourraient voir cet espoir se briser enfin.

Evil Grey Atkins (Toby-Alexander Smith) – qui a bien sûr assassiné Tina à Noël dernier lorsqu’elle a découvert qu’il avait assassiné Chantelle – a ficelé les Carter en prétendant avoir vu Tina autour de Londres.

Il a également envoyé des SMS au nom de Tina à partir d’un téléphone à graveur.

Shirley s’est accrochée à la possibilité que Tina revienne après que Gray ait dit aux Carters qu’il avait vu Tina dans un bus.

Plus tard, il a dit qu’il ne pouvait pas être complètement sûr que c’était elle, mais en l’absence de toute autre nouvelle sur Tina, cela a suffi à maintenir un tout petit peu d’optimisme.

Mais tout est sur le point d’être détruit alors que Gray révèle à une Shirley choquée qu’il pense maintenant que la femme dans le bus n’était pas Tina après tout.

Shirley devra-t-elle enfin accepter que sa sœur soit partie pour de bon ?

Si c’est le cas, cela pourrait-il l’amener à comprendre que Gray l’a tuée?

Le filet se referme sur le meurtrier, c’est certain.

