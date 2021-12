Spoilers de Noël d’EastEnders : Whitney découvre que Gray a tué Chantelle

Découvrir la vérité (Photo : BBC)

Whitney Dean (Shona McGarty) arrive à une conclusion choquante dans EastEnders cette saison des fêtes, alors qu’elle rassemble la vérité sur la mort de Chantelle Atkins (Jessica Plummer), réalisant que Gray (Toby-Alexander Smith) l’a assassinée.

Avec Chelsea Fox (Zaraah Abrahams) sur le point d’épouser Gray le jour de Noël, Whitney a pour mission d’arrêter la cérémonie, soupçonnant Gray d’être le gars sympa qu’elle a longtemps pensé qu’il était.

Effrayée à la suite des récents événements, elle s’entretient avec l’ancienne patronne de Gray, Laura Awoyinka, la suppliant de parler à Chelsea. Laura, cependant, révèle qu’elle a déjà essayé, expliquant que Chelsea n’a pas écouté.

Kheerat Panesar (Jaz Deol), quant à lui, dit à Gray qu’il viendra à son mariage dans un échange que Whitney voit, et on peut dire qu’elle n’est pas contente, car elle se sent maintenant seule dans sa quête pour exposer Gray.

Désespéré pour plus de réponses, cependant, elle perd peu de temps à affronter Kheerat, l’interrogeant. Mais dans un geste surprise, Kheerat défend Gray !

Whitney parle à nouveau à Chelsea, désespérée de la joindre, mais Chelsea estime qu’elle veut une invitation au mariage.

Les scènes suivantes la voient poursuivre sa mission de prouver qui est Gray et ce qu’il a fait, mais réussira-t-elle ?

La réponse à cette question est apparemment « oui », car la tranche d’action de la veille de Noël sur Albert Square la verra laissée en état de choc total et total alors qu’elle découvre la vérité, concluant que Gray a tué Chantelle !

Plus : Savons



Armée de preuves, elle devient plus déterminée que jamais à arrêter le mariage et à révéler la vérité.

Et lors du grand jour de Chelsea, Whitney dit tout à la future mariée, la laissant abasourdie par le silence.

Le mariage aura-t-il lieu ?

A regarder : vendredi 24 et samedi 25 décembre sur BBC One.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();