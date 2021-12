Spoilers de savon: les tueurs d’Emmerdale et d’EastEnders capturés, mariage de Coronation Street

C’est une semaine à ne pas manquer dans les savons, car les découvertes se font – avec des conséquences choc ! (Photo : ITV / BBC)

La saison de la bonne volonté est presque arrivée, et comme chaque année, attendez-vous à des rebondissements, des découvertes horribles et des drames à profusion au pays du savon.

Le jour du mariage d’Emma et Curtis arrive dans Coronation Street, mais cela se passera-t-il sans accroc ? Pour ainsi dire.

D’énormes découvertes sont faites à Emmerdale et EastEnders, alors que Manpreet Sharma et Whitney Dean tombent sur des informations clés concernant le tueur en série respectif de leur feuilleton !

Mais les règnes de terreur de Meena Jutla et Grey Atkins sont-ils prêts à conclure cette saison des fêtes ?

À Hollyoaks, un énorme événement change tout pour le clan Osborne, tandis que Cindy Cunningham a le cœur brisé par la réaction de Luke Morgan à ses efforts.

C’est une semaine à ne pas manquer, et voici tous les plus grands moments que vous devez attendre avec impatience.

Le grand jour de Curtis et Emma à Coronation Street

Le couple va-t-il dire : « Oui » ? (Photo : ITV)

Le grand jour d’Emma arrive, mais elle a encore des doutes sur Curtis. Steve, quant à lui, révèle que l’argent de la charité n’est jamais arrivé sur son compte, forçant Amy à révéler que Curtis est un menteur pathologique et qu’il n’est pas en train de mourir ! Steve est abasourdi, alors qu’Emma attend l’arrivée de Curtis sur le lieu du mariage. Mais reviendra-t-il ? Ou a-t-il fait un coureur avec l’argent ?

Whitney découvre la vérité sur Gray dans EastEnders

Whitney fait la découverte que nous attendions tous ! (Photo : BBC)

Avec l’intention de Chelsea d’épouser Gray, Whitney se donne pour mission d’arrêter la cérémonie et fait ainsi quelques recherches. Elle parle à nouveau à Laura, la pressant de parler à Chelsea, mais avec Kheerat disant à Gray qu’il viendra à son mariage, elle se sent seule dans sa quête. Assez rapidement, cependant, elle fait une énorme découverte, lorsqu’elle se rend compte que Gray a tué Chantelle – et elle en a la preuve !

Meena se mêle d’Emmerdale – alors que Dawn perd Lucas ?

Meena prend des mesures choquantes pour provoquer le chaos pour Dawn et Billy (Photo: ITV)

Dawn est choquée lorsque le père de Lucas, Alex, se présente au village. Une altercation s’ensuit entre Alex et Billy, incitant Meena à intervenir, car elle prétend que Dawn a négligé Lucas, donnant à Alex l’impression que son enfant n’est pas en sécurité. Bientôt, Dawn est terrifiée lorsque Lucas disparaît.

Noël aux Osbornes apporte de nombreux chocs à Hollyoaks

Une journée inoubliable pour les Osborne ! (Photo : Images à la chaux)

Des événements choquants s’ensuivent chez les Osborne à la suite de l’anniversaire de Charlie, et une décision qui change la vie est prise en conséquence. Le jour de Noël apporte encore plus de chagrin pour la famille en question, car cette décision jette une ombre sur les célébrations, et Ella fait ensuite une révélation qui change tout !

Le cadeau de Noël d’Abi dans Coronation Street

Abi reçoit la mère de tous les cadeaux de Seb (Photo: ITV)

Kevin entre en possession de quelques affaires de Seb, dont une lettre qui laisse sa mâchoire sur le sol. Après avoir lu la lettre, Kev met tout en œuvre pour Abi, qui le remercie pour le meilleur cadeau de Noël imaginable. Kevin lui dit que c’était Seb qui était derrière.

Plus : Savons



Schémas Janine dans EastEnders

Janine veut Mick sous son sapin de Noël (Photo: BBC)

Janine se déguise en petite assistante du père Noël, mais ses efforts passent inaperçus aux yeux de Mick, au grand amusement de Nancy et Shirley. Plus tard, l’intrigant apprend que Mick ne passe pas Noël avec Linda.

Manpreet découvre que Meena est une tueuse à Emmerdale

Manpreet est sur Meena (Photo: ITV)

Meena est horrifiée lorsque Billy la laisse tomber pour retrouver Dawn, et elle prétend donc qu’elle est enceinte de son bébé. Manpreet, cependant, se méfie de sa sœur, et elle partage plus tard une conversation avec une femme nommée Carol, qui est la sœur de Nadine – l’une des victimes de Meena. Carol pense que Meena a tué Nadine, ce qui laisse Manpreet sous le choc.

Cindy fait une découverte déchirante à Hollyoaks

Le chagrin de Noël de Cindy (Photo: Lime Pictures)

Cindy est déterminée à faire de ce Noël un moment inoubliable pour Luke, étant donné que cela pourrait être le dernier, mais le grand jour est gâché lorsque sa réaction à ses décorations laisse beaucoup à désirer. Oh, et il oublie avec quelle sœur il est censé être ! Zara, cependant, trouve quelque chose de spécial, qui sauve Noël pour le clan en question.

L’anxiété de Nina monte en flèche dans Coronation Street

Carla s’avère être l’ange gardien de Nina (Photo: ITV)

Nina continue de lutter contre son anxiété et Carla remarque à quel point elle est mal à l’aise. Bientôt, elle se rend compte à quel point l’anxiété de Nina est profonde. Asha, quant à elle, n’en a aucune idée, et Nina décline son invitation pour le dîner de Noël, la blessant. Carla, cependant, lui offre un cadeau très spécial pour Noël.

Phil invite Sharon au dîner de Noël à EastEnders

Des étincelles voleront-elles pour Phil et Sharon ce Noël ? Et Kat ? (Photo : BBC)

L’IP de Phil n’a pas de chance de localiser Jada disparue. Sharon invite Phil et Kat à sa fête de Noël, mais Kat décline. Phil y assiste, et cette fois il a un message de son détective privé. Kat a une confrontation houleuse avec Sharon, laissant Phil bouleversé, et il invite donc Sharon chez lui pour le dîner de Noël !

