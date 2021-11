Spoilers d’EastEnder: Keegan a mis en garde Tiff contre l’extrême droite Aaron

Keegan sait que quelque chose ne va pas chez Aaron (Photo : BBC)

Keegan Baker (Zack Morris) commencera à voir le vrai côté pervers d’Aaron Monroe (Charlie Wernham) dans EastEnders et décide d’avertir Tiffany Butcher (Maisie Smith) – qui est actuellement en couple avec le nouveau venu fasciste.

Récemment, après avoir menti à son père au sujet d’avoir attaqué un chauffeur de taxi musulman, Aaron s’est rendu au restaurant Argee Bhajee.

Au téléphone avec l’un des membres de son gang, Aaron graffait sur le mur de l’immeuble.

En partant, les téléspectateurs ont vu qu’il avait pulvérisé une croix gammée et quelques épisodes plus tard, EastEnders a révélé qu’Aaron avait fait des graffitis à l’endroit où la nouvelle mosquée prévoyait d’être.

Dans le pub, Aaron entend Dana (Barbara Smith) et Bobby (Clay Milner Russell) parler de la collecte de fonds de la mosquée.

Sa colère grandissant, Aaron fulmine à propos de la « brigade réveillée » qui a annulé la crèche.

Keegan surprend et réprimande Tiff pour avoir écouté les ordures d’Aaron, mais elle partage une pétition sur sa page et les choses dégénèrent – ​​mal.

Les actions de Tiffany verront-elles le gang d’Aaron arriver à Walford ?

