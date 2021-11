Spoilers d’EastEnders : Aaron attaque et aveugle un chauffeur de taxi musulman

Aaron a dit à son père qu’il était un homme changé – mais a ensuite pulvérisé des graffitis racistes sur le mur de l’Argee Bhagee. (Photos : BBC)

Cet article contient une discussion explicite autour d’un scénario de haine contre l’islamophobie

Il y a quelques semaines, Aaron Monroe (Charlie Wernham) a attaqué quelqu’un à EastEnders et depuis lors, les téléspectateurs n’ont eu aucune confirmation quant à l’identité de la victime.

Ce soir, tout a changé.

Assis pour déjeuner avec Harvey (Ross Boatman), Dana (Barbara Smith) et Tiff (Maisie Smith), Aaron n’a pas perdu de temps pour interroger Bobby (Clay Milner Russell) sur ses croyances islamiques.

Aaron était très opiniâtre en ce qui concerne l’islam, demandant à Bobby si le «coup de grève et de terreur» venait après la salutation pacifique.

Bobby a tenu bon, expliquant ce que signifie l’Islam, mais le point de vue d’Aaron sur la question n’a pas changé.

Après le déjeuner, les choses ont progressé lorsque Harvey a confronté son fils à propos de la chemise ensanglantée qu’il avait trouvée.

Aaron a menti à Harvey, mais les soupçons grandissent alors qu’il demande également à son père un alibi.

Aaron étant parti, la police est arrivée et a révélé à Harvey qu’un chauffeur de taxi musulman était maintenant à l’hôpital et qu’il y a de fortes chances que ses blessures le fassent devenir malvoyant.

Harvey était horrifié mais aussi, un élément de ses émotions laissait entendre que ce n’était pas la première fois que son fils se trouvait dans cette situation.

Allumant les mensonges, Aaron est parti avec joie sachant que Harvey lui avait donné un alibi alors qu’il le demandait.

Vers la fin de l’épisode, les téléspectateurs ont vu Aaron peindre au pistolet l’Argee Bhagee, disant à quelqu’un au téléphone que leur plan était de retour et que la nouvelle mosquée « ne s’ouvrira jamais ».

Alors qu’Aaron partait, les téléspectateurs ont découvert qu’il avait peint une croix gammée sur le mur.

« Que les jeux commencent », a déclaré Aaron.

Mais que prévoit-il ?

