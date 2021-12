Spoilers d’EastEnders: Aaron fait un engagement dangereux pour l’extrême droite

Une situation dangereuse (Photo : BBC)

Aaron Monroe (Charlie Wernham) propose un plan choquant dans les épisodes d’EastEnders qui seront bientôt diffusés.

On sait qu’il fait partie d’un gang islamophobe d’extrême droite. Nous savons également que sa sœur Dana (Barbara Smith) envisage elle-même de se convertir à l’islam et a été active dans la campagne pour avoir une mosquée à Walford.

Ajouté à ce lien familial, lorsque le membre du gang Neil aperçoit Aaron en train de discuter amicalement avec Keegan, il se demande si Aaron pourrait être un peu mou avec la « cause ».

Aaron assure à Neil qu’il fait seulement semblant d’être amical avec Keegan dans le but d’amener les habitants à lui faire confiance.

Désespéré de prouver qu’il est un homme dur qui adhère pleinement aux idéaux fascistes du gang, Aaron propose un plan pour montrer à tout le monde exactement de quoi il est fait – et son plan pourrait entraîner la mort et la destruction pour les innocents d’Albert Square.

Qu’a-t-il en tête ?

Et à quel point les habitants d’Albert Square seront-ils en danger ?

Quelqu’un peut-il arrêter Aaron et son plan ?

