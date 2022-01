Spoilers d’EastEnders : Aaron tue Bobby alors qu’il découvre la vérité ?

Bobby trouvera-t-il où était Aaron le jour de l’an ? (Photo : BBC)

Bobby Beale (Clay Milner Russell) continue de se méfier d’Aaron Monroe (Charlie Wernham) alors que 2022 commence à EastEnders.

Il y a quelques semaines, Bobby s’est senti mal à l’aise lorsqu’Aaron a remis en question sa religion.

Alors que Bobby était préparé avec ses réponses, l’atmosphère était tendue et maladroite.

À venir, alors que les habitants de Walford se préparent à célébrer le Nouvel An, Aaron et sa bande prévoient de poser une bombe pour empêcher l’ouverture de la mosquée.

Au cours de la nouvelle année, se sentant inquiet pour sa sécurité et celle de Dana (Barbara Smith), Bobby repère Aaron et Neil ensemble, ce qui fait s’emballer son esprit.

Le lendemain, Dana se défend contre l’ignorance d’Aaron et Bobby lui tient tête aussi, les surprenant tous les deux.

Plus tard, alors qu’il est seul à la maison, Bobby sonde Dana avec des questions sur l’endroit où se trouvait Aaron pendant le Nouvel An.

Quand Dana s’endort, Bobby tente sa chance, mais que va-t-il faire ?

Pouvait-il chercher des informations pour essayer de découvrir où était Aaron pendant le Nouvel An ?

Si Aaron découvre ce que fait Bobby, mettra-t-il sa vie en danger ?

