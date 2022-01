Spoilers d’EastEnders : Ben tombe en panne après une violente attaque homophobe

Ben a du mal (Photo: BBC)

Ben Mitchell (Max Bowden) est en difficulté au lendemain de l’attaque homophobe à EastEnders.

Au cours de la période du Nouvel An, Ben, Callum (Tony Clay), Ash (Gurlaine Kaur Garcha), Eve (Heather Peace) et Stacey (Lacey Turner) ont décidé de sortir pour la soirée.

Cependant, leurs espoirs de passer une bonne soirée ont été interrompus lorsque Neil et sa bande sont arrivés et les ont brutalement attaqués.

Maintenant, continuant à soulager l’attaque, Ben ne s’en sort pas.

Callum essaie de joindre son mari, mais Ben continue de le repousser.

Plus tard, il y a un moment de bonheur pour Ben alors que Pam arrive après avoir entendu parler de l’attaque.

Ben s’autorise enfin à craquer tandis que Pam le réconforte.

Le lendemain, Callum parle à Kathy (Gillian Taylforth) de ses inquiétudes pour Ben.

Plus tard, alors que Phil (Steve McFadden) apprend les problèmes de son fils, il rejoint Kathy et Callum pour essayer de faire parler Ben.

Pendant l’intervention, Ben dit à Phil, Kathy et Callum qu’il a peur pour sa sécurité.

La famille de Ben peut-elle l’aider ?

