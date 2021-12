Spoilers d’EastEnders: Chelsea demande de l’aide après avoir épousé le tueur Gray

Chelsea a vu Gray pour qui il est vraiment quelques instants après l’avoir épousé ! (Photo : BBC)

Chelsea Fox (Zaraah Abrahams) a été horrifiée à EastEnders de découvrir que les affirmations de Whitney Dean (Shona McGarty) au sujet de Gray Atkins (Toby-Alexander Smith) étaient vraies, quelques instants après avoir noué le lien avec le tueur.

L’ancienne influenceuse était ravie à l’idée d’épouser Gray, mais sa journée spéciale a pris un tournant lorsque Whitney s’est levée à sa porte, la suppliant d’arrêter le mariage.

Chelsea lui a demandé d’expliquer pourquoi, ce qui a incité Whitney à lui dire qu’elle et Kheerat Panesar (Jaz Deol) avaient des raisons de croire que sa future épouse Chantelle (Jessica Plummer) avait été assassinée.

La révélation a laissé Chelsea sans voix. Gray, quant à lui, cherchait désespérément pourquoi sa future épouse n’était pas venue à la cérémonie, et lorsqu’il a appris que Whitney était à blâmer, il est parti pour Walford pour limiter les dégâts.

Chelsea l’a confronté, lui expliquant qu’elle ne pouvait pas l’épouser, et Gray – mettant deux et deux ensemble et trouvant la mauvaise réponse – croyait que son changement d’avis était le résultat de Whitney « l’essayant » avec lui plus tôt dans la journée.

Bouillonnant, Chelsea en est venu à croire que Whitney lui avait menti sur le passé meurtrier de Gray comme méthode pour arrêter le mariage afin qu’elle puisse l’avoir pour elle-même.

Par conséquent, le mariage a eu lieu!

Whitney, quant à elle, a été horrifiée d’apprendre que les vœux avaient été échangés, et lorsque Chelsea l’a expulsée du pub, elle n’a eu d’autre choix que de lui envoyer des captures d’écran des messages que Chantelle avait publiés sur le forum.

Le sourire de Chelsea s’estompa alors qu’elle lisait les commentaires, réalisant que Whitney avait dit la vérité tout ce temps !

Elle est sortie du pub, où elle a trouvé Whitney et Kheerat au milieu d’un échange houleux, et elle s’est dirigée vers, révélant qu’elle croyait pleinement que Gray est un tueur maintenant.

« Vous devez m’aider ! », s’est-elle exclamée. ‘J’ai épousé un meurtrier !’.

Chelsea échappera-t-il au tueur Gray avant qu’il ne soit trop tard ? De plus, Whitney et Kheerat aideront-ils?

EastEnders continue le lendemain de Noël à 22 heures sur BBC One.

