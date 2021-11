Spoilers d’EastEnders: Chelsea indigné alors que Gray envisage d’interrompre leur mariage

Chelsea veut se marier le jour de Noël (Photo: BBC)

Chelsea Fox (Zaraah Abrahams) reste sans voix dans les prochaines scènes d’EastEnders lorsque Gray Atkins (Toby-Alexander Smith) leur propose de retarder leur mariage.

Le couple s’est fiancé il y a plusieurs semaines, lorsque Gray a posé la question après avoir découvert que Chelsea était enceinte.

Les scènes à venir verront Chelsea tenter de fixer la date de leurs noces imminentes.

Denise (Diane Parish), quant à elle, s’acharne à mettre un terme au mariage et rend même visite à Gray.

Mais les choses se compliquent un peu lorsqu’il est révélé que Chelsea et Denise ont réservé leurs mariages pour le jour de Noël !

Aïe !

Après avoir pris conscience, Denise affirme que Chelsea précipite les choses. Chelsea, cependant, cherche désespérément à prouver que sa mère a tort et l’invite donc avec Jack Branning (Scott Maslen) à prendre le thé.

Gray, quant à lui, a des doutes sur le fait que le mariage soit si tôt, étant donné son prix, et il demande donc à Chelsea s’ils devraient peut-être le retarder un peu.

Chelsea est indignée et refuse de le faire, indiquant clairement qu’elle marchera dans l’allée pendant la saison des fêtes.

Mais sa vision du mariage de Noël se réalisera-t-elle ?

Ou découvrira-t-elle peut-être quel type d’homme est vraiment Gray avant qu’il ne soit trop tard ?

Nous devrons juste attendre et voir!

A regarder : le lundi 22 novembre à 20h05 sur BBC One.

