Spoilers d’EastEnders: Chelsea quitte dans le but d’échapper à son mari diabolique Gray?

Chelsea met en œuvre son plan d’évasion (Photo: BBC /Kieron McCarron/Jack Barnes)

Chelsea Fox (Zaraah Abrahams) était glacée à EastEnders, alors qu’elle venait de découvrir qu’elle avait épousé un meurtrier à Grey Atkins (Toby-Alexander Smith).

Gray, comme le savent les téléspectateurs, a coûté la vie à trois résidents jusqu’à présent, dont celle de sa femme Chantelle (Jessica Plummer), qu’il a assassinée dans des scènes poignantes l’année dernière.

Il a couvert ses traces à chaque fois, mais Whitney Dean (Shona McGarty) a eu des raisons de soupçonner que l’avocat n’est pas l’âme bienveillante qu’il prétend être, après l’avoir menacée il y a plusieurs semaines.

Depuis lors, elle s’est donné pour mission d’empêcher Chelsea d’épouser Gray, et elle a trouvé les preuves dont elle avait besoin pour prouver sa théorie sur l’agresseur sadique, après avoir découvert des messages de forum en ligne que Chantelle avait écrits avant sa mort.

Transmettant sa découverte à Kheerat Panesar (Jaz Deol), elle a décidé de dire la vérité à Chelsea et d’arrêter le mariage, désespérée de sauver son amie d’une vie de terreur – et pire encore.

Chelsea joue avec la charade (Photo: BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes)

Chelsea, cependant, n’a pas cru aux affirmations de Whitney et a donc épousé Gray de toute façon, à la grande horreur de Whitney.

Mais la vérité est vite apparue sur la nouvelle mariée dans des scènes traumatisantes, alors qu’elle lisait les messages du forum sur son mobile, consternée de découvrir les abus que Chantelle avait subis de la part de son mari.

En recherchant Whitney et Kheerat, Chelsea a révélé qu’elle croyait à la théorie du duo selon laquelle Gray était responsable de la mort de Chantelle, et elle les a donc suppliés de l’aider.

« J’ai épousé un meurtrier ! », s’est-elle exclamée.

Elle agit comme si tout allait bien (Photo : BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes)



Échappera-t-elle aux griffes maléfiques de Grey ? (Photo : BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes)

Comme le montrent les images ci-dessus, la sortie de Boxing Day du feuilleton BBC One verra Chelsea garder les apparences, car elle prétend que tout va bien le lendemain du mariage.

On peut voir Gray l’embrasser sur le front, alors que Chelsea, terrifiée, continue de jouer.

Mais elle a un plan, semble-t-il, car – avec Gray à l’écart – elle fait ses valises et met son évasion en mouvement.

La question est : réussira-t-elle et échappera-t-elle au tueur avant qu’il ne soit trop tard ? Ou le mal Grey déjouera-t-il sa tentative d’évasion, un peu comme il l’a fait pour Chantelle il y a plus d’un an ?

EastEnders diffuse ces scènes le dimanche 26 décembre à 22h sur BBC One.

