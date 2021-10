Spoilers d’EastEnders: le crime de Janine, le nouveau venu et le scandale du racisme

Janine est à la hauteur de ses vieux trucs (Photo: BBC)

Il n’allait jamais être long avant que Janine Butcher (Charlie Brooks) ne fasse encore plus de bêtises à EastEnders et elle a bientôt un plan qui entraînera Jay Mitchell (Jamie Borthwick) dans de graves ennuis.

Ailleurs, Harvey Monroe (Ross Boatman) est dans l’eau chaude après ses tentatives de faire amende honorable pour ses propos racistes.

Mais il a bientôt un autre choc en réserve lorsque son fils Aaron (Charlie Wernham) débarque.

lundi 18 octobre

Liam ignore un appel de Cindy alors que Peter arrive pour dire que sa sœur est également en contact avec lui pour lui demander de l’argent – Janine remplace Liam. Aux Arches, Ben laisse Liam seul et il a une idée.

Janine aperçoit plus tard Jay et lui demande un travail sur le parking, mais il n’a aucun de ses bons gestes et refuse. Elle informe ensuite Liam de son plan.

Peter raconte à Ash comment Liam traite sa sœur et essaie d’aider Ash à faire face à ce qui s’est passé avec Harvey. Après quelques fils croisés avec Peter et Kat, Kat confronte Ash qui révèle ce que Harvey a dit, laissant Kat terrassé. Elle trouve Harvey dans The Vic et le licencie rapidement alors qu’il essaie d’expliquer que ce qu’il a dit a été mal interprété.

mardi 19 octobre zone grise

Les problèmes d’argent de Gray continuent tandis que l’indifférence de Chelsea à rembourser à Gray tout ce qu’elle a dépensé l’agace. Il a plus tard un entretien pour un emploi, offrant ses compétences d’avocat pour un poste de direction.

Harvey dit à Dana qu’il a été licencié alors qu’elle lui rappelle qu’il doit faire attention à ce qu’il dit, ce qui le bouleverse, le persuadant de parler à Ash. Se sentant coupables de lui avoir menti à propos de Bobby, ils acceptent de dire la vérité.

Harvey nettoie l’air avec Ash et elle s’adoucit à ses excuses mais Peter est indigné et le jette dehors. Harvey raconte plus tard à Kathy sa journée d’enfer et comment Peter l’a aggravé, mais quand il se rend compte que Dana est fini et qu’on lui a menti, il sort en trombe

Liam met le plan en marche et parle des compétences de vente de Janine à Jay, qui mord à l’hameçon

jeudi 21 octobre

Dana dit à Harvey qu’il doit faire amende honorable avec tous ceux qu’il est en colère et qu’elle l’aidera à retrouver son travail. Tiffany essaie de convaincre Whitney de parler de Gray, mais elle est interrompue par Aaron qui demande son chemin – Tiffany aime ce qu’elle voit.

Au bureau du taxi, Aaron arrive pour le plus grand plaisir de Harvey mais Dana n’est pas aussi impressionnée de voir son frère. Au Vic, Aaron donne de mauvais conseils à Harvey et critique grossièrement Dana pour ne pas avoir pris le parti de leur père – la laissant humiliée.

Janine reçoit un avertissement concernant Billy et Gray découvre que son père est décédé.

vendredi 22 octobre le tiff des amoureux

Aaron aperçoit Tiffany mais Liam la protège. Aaron lui dit qu’il a l’intention de rester un peu à Walford mais elle dit à Liam qu’il est trop tôt pour qu’elle sorte avec Keegan. Harvey parle de Bobby à Aaron alors qu’il dit à son père qu’il veut rester un moment – ​​il a repéré quelqu’un qui a attiré son attention. Il demande plus tard à Tiffany un rendez-vous et après avoir été persuadée, elle accepte.

Gray dit à Whitney qu’il ne s’attendait pas à être aussi déchiré par son père. En fouillant dans les affaires de son père, Gray est touché lorsqu’il retrouve des souvenirs d’enfance et embrasse Whitney. Plus tard, Karen est ravie de voir Gray et Whitney ensemble.

Janine élabore un nouveau plan.

