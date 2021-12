Spoilers d’EastEnders : le plan de Janine pour séduire Mick se retourne contre lui

Mick n’était pas satisfait des actions de Janine (Photo : BBC)

Mick Carter (Danny Dyer) a été consterné à EastEnders lorsqu’il est entré dans sa chambre pour trouver Janine Butcher (Charlie Brooks) nue sous les couvertures.

Janine, comme les téléspectateurs le savent, est déterminée à gagner l’affection de Mick, et après leur « baiser » du jour de Noël, elle a décidé de faire monter les enchères le lendemain de Noël.

Décrivant à Billy Mitchell (Perry Fenwick) ce que Mick lui faisait ressentir, l’intrigante a mis en branle la prochaine étape de son plan directeur pour séduire le propriétaire, alors qu’elle mettait Nancy (Maddy Hill) à l’écart.

Ensuite, elle a quitté le bar presque sans personnel, avant de sauter dans le lit de Mick.

Mick, quant à lui, a entendu du bruit venant d’ailleurs, et s’est donc dirigé vers sa chambre pour savoir ce qui se passait.

Il a reçu un sacré choc de trouver Janine dans son lit. Janine était contente d’elle, espérant que son dernier plan ferait l’affaire.

Mais cela s’est retourné contre lui. Dramatiquement !

Janine était confuse après que son plan se soit retourné contre lui (Photo: BBC)

Mick, visiblement pas intéressé, lui a donné sa robe de chambre et lui a dit de s’habiller.

Janine était décontenancée, ayant clairement espéré qu’il la rejoindrait. Mick, cependant, comme Billy l’a dit plus tôt, est incroyablement loyal et ne trompera donc pas sa bien-aimée Linda (Kellie Bright).

« Ils sont faits pour être ensemble ! », s’est exclamé Billy, et il a certainement raison à ce sujet.

Mais Janine tombera-t-elle sans combattre ?

Ce serait un non, car les scènes futures verront sa cible Linda, avec l’actrice Kellie Bright reprenant son rôle pour une courte apparition cette saison des fêtes.

EastEnders continue le lundi 27 décembre à 19h30 sur BBC One.

