Spoilers d’EastEnders: les patrons révèlent les principaux scénarios de 2022

Ça va être une année explosive sur le Carré ! (Photo : BBC/Metro.co.uk)

La saison de la bonne volonté et de la joie festive est peut-être terminée, mais EastEnders ne fait que se réchauffer, avec un certain nombre d’histoires énormes qui devraient commencer au cours de la nouvelle année, tandis que d’autres atteignent leur conclusion tonitruante.

C’était certainement un Noël inoubliable pour les résidents de Walford, mais peut-être pas pour toutes les bonnes raisons !

Heartbreak a régné en maître pour Sonia Fowler et Kathy Beale, car elles ont découvert que Rocky n’était pas celui qu’il prétend être, tandis que Chelsea Fox a épousé Gray Atkins, avant de découvrir finalement qu’il est un tueur !

Avec un nouveau départ à l’horizon, bon nombre des meilleurs de Walford ont de l’espoir pour ce qui va arriver, mais le drame non-stop de la place n’est jamais bien loin, alors attendez-vous à des rebondissements, des découvertes secrètes et des chagrins d’amour à profusion.

Taquinant ce que les téléspectateurs doivent attendre avec impatience en 2022, un porte-parole d’EastEnders a déclaré: “ Avec 2021 fermement derrière eux, les habitants d’Albert Square espèrent que les nouveaux départs seront nombreux, mais la nouvelle année ne peut pas effacer les secrets et les intrigues du passé et il ne faut pas longtemps avant que les choses commencent à se défaire à travers l’E20.

« Cette année devrait bouleverser de nombreuses familles à Walford avec encore plus de drames à venir, car presque tous les épisodes reprendront leur pleine longueur à partir de janvier.

«Le Noël tumultueux de Chelsea est loin d’être terminé, avec le bébé Jordan à l’hôpital et l’œil vigilant de son nouveau mari plus présent que jamais.

‘Gray augmente la mise avec sa manipulation, utilisant l’état fragile de Chelsea à son avantage, mais Whitney et Kheerat restent fermes dans leur plan pour rattraper Gray et obtenir justice pour Chantelle une fois pour toutes, ce n’est qu’une question de temps avant que Gray obtienne sa récompense ….

Chelsea échappera-t-il à Grey avant qu’il ne soit trop tard ? (Photo : BBC)

» La décision instantanée de Phil oblige le duo improbable Kat et Sharon à faire équipe pour essayer de faire les choses correctement, mais l’atteindront-ils avant la police ? Phil ne sait pas qu’il va bientôt faire face à son plus grand défi et sera forcé de prendre la décision ultime qui mettra tout ce qu’il croit en tant que Mitchell à l’épreuve.

«Ailleurs, Zack est déterminé à réparer ses torts avec Sharon tandis que Stacey a une nouvelle entreprise et songe à un autre prix. Elle espère qu’elle pourrait aussi toucher le jackpot avec sa vie amoureuse, mais Jean demande son attention ailleurs. Stacey se rend compte que sa mère pourrait avoir besoin d’aide et a du mal à rallier Kat.

«À The Vic, Mick a quelques ajustements à faire pour s’adapter à la nouvelle configuration, mais les choses ne sont jamais aussi faciles lorsque Janine est à proximité. Avec Janine tombant amoureuse de Mick, elle est tout à fait prête à jouer le long jeu. Pendant ce temps, il n’y a pas que Linda les Carter qui manquent, car Shirley et Mick attendent toujours de savoir où se trouve Tina.

» Ailleurs, c’est décisif pour la famille Monroe, avec d’énormes décisions à prendre qui devraient avoir des impacts durables sur la nouvelle famille de Walford. Callum et Ben devront également faire face à de nouvelles épreuves alors que Ben découvre que le traumatisme de son passé n’est jamais bien loin. Callum fait appel à une aide supplémentaire lorsqu’il voit que Ben a du mal, mais il a aussi beaucoup à faire avec Stuart – sera-t-il capable d’en faire assez ?

« La lutte de Stuart pour accepter son diagnostic se poursuit, il refuse d’admettre la vérité à qui que ce soit. Il est déterminé à se mettre la tête dans le sable, même en ce qui concerne le traitement. Les autoroutes ont beaucoup à découvrir alors que la date d’accouchement de Bernie approche, Rainie et Stuart sont désespérés de réaliser leur rêve de fonder une famille – tout se passera-t-il comme prévu au retour de Bernie?

« Dotty a été banni et se bat contre les révélations de Noël – elle ne veut pas devenir comme l’un de ses parents, mais pouvez-vous vraiment échapper à votre famille ? Quand elle n’a personne d’autre vers qui se tourner, elle s’appuie sur Vinny pour le soutenir et trouve une alliance improbable.

« Les choses ne se passent pas bien non plus chez les Panesar, Kheerat est complètement occupé à aider Chelsea, à tel point qu’il pourrait manquer une chance de romance ailleurs et Suki doit faire face à ses peurs lorsqu’elle est confrontée à Honey. Avec sa garde bien en place, elle pousse les choses avec Ash un peu trop loin.

Cela ressemble à une façon explosive de lancer 2022, n’est-ce pas ?

EastEnders est diffusé les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur BBC One.

